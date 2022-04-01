Мариуполь: Специально для В«АзоваВ» * приготовили бомбу-кувалду ФАБ-3000

Интернет-ресурс WarGonzo сообщает, что «под наш контроль перешли центр (Мариуполя) и практически все административные здания. Боевики „Азова“ и сводные с ним подразделения ВСУ сейчас разбиты на три группировки, которые блокированы со всех сторон — на „Азовстали“, заводе Ильича, в районе набережной и морского порта».Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире «России 1» оценил численность жовто-блакитной группировки, засевшей на территории завода «Азовсталь», в 3−3,5 тысяч. Между тем, по разным оценкам, на начало спецоперации количество захисників незалежності, включая 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ и 12-ю бригаду НГУ, составляло от 14 до 17 тысяч человек.Иезуит по складу ума и фактический жовто-блакитный министр пропаганды Арестович сейчас работает над тем, чтобы мифизировать нациков, оказавшихся в Мариуполе. Типа, никакие они не отмороженные фашисты, а хорошие парни, сильно-сильно любящие «неньку».«Зе» и Ко призывают не обращать серьезного внимания на символику «Азова» в виде зеркального вольфсангеля — символа дивизии СС «Дас Райх». Дескать, детские шалости, не более того.В последние дни в «незалежной» и на Западе продвигается месседж, что полк «Азов» всегда якобы был объектом российской пропаганды, которая всячески пыталась дискредитировать это подразделение. И вообще, этот нарратив сейчас усилился, что категорически не нравится жовто-блакитным бойцам информационного фронта.Украинский офис президента (ОП) признает, что он слил «Азов» в унитаз. Другое сравнение просто не уместно. Ведь мог же Зеленский в первой декаде марта, когда вокруг Мариуполя были еще «форточки», отдать приказ об отходе. Однако приказал нацикам держать оборону из-за имиджевых соображений — короче, ради красного словца. Теперь же ВСУшники, видя, что Киев не спасает один из лучших, во всяком случае разрекламированных, полков, считают поступок жовто-блакитного главнокомандующего, мягко говоря, зашкварным (позорным).Арестович, само собой, пытается отбрехаться (брехня на мове — ложь) и тем самым спасти помятое лицо своего шефа. Он доказывает, что «Азов» не «бросили в аду на произвол судьбы», как утверждают москали. Дескать, не случайно к этому делу Зеленский подключил специалистов Центра противодействия дезинформации при СНБО. Сейчас свой зашквар Володимир Олександрович пытается прикрыть видеообращением замкомандира полка Паламара, записанным 29 марта.Тот утверждает, что «Зе» с самого начала якобы не возражал, чтобы нацики ушли из Мариуполя. Но они сами остались в блокированном городе по «соображению национальной гордости», хотя на самом деле нацикам было гарантировано спасение.Даже сейчас из Киева идет натуральная лажа, что Мариуполь будет деблокирован ВСУ в ближайшее время. Такое мнение 5 апреля в интервью сбежавшему из «неньки» пропагандисту Гордону высказал командир полка «Азов» Прокопенко. Что характерно: эта новость не получила широкой огласки в жовто-блакитных СМИ опять-таки по имиджевым причинам.Впрочем, 31 марта тот же Прокопенко сообщил киевской газете «Kyiv Vlast», что «все бойцы „Азова“ борются с надеждой и верой в то, что будет проведена деблокада». Он также пояснил: «Мое субъективное мнение заключается в том, что операцию осуществить реально и возможно. Мы ждем уже более 20 дней и я надеюсь, что это не останется просто словами».И в самом деле, «азовцы» уже строчат в своих твиттер-аккаунтах, что «хотят жить», чего, похоже, категорически не хочется Зеленскому и Арестовичу. Даже жовто-блакитные телеграм-каналы утверждают, что сдача в плен нациков не входит в пропагандистский кейс ОП, который уже облажался по полной программе с «хероями» Змеиного.Если выяснится, что Генштабом ВСУ была дана команда сделать из мариупольских многоэтажек, заселенных «русней, совками и ватой», узлы сопротивления, поддержка Зеленского со стороны громадян упадет ниже плинтуса. Даже западные журналисты видят нестыковки в политике Зеленского.Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал очередное «пророческое» заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Так, по мнению главы ЛДПР, организации не нужна была Украина, ей нужен был лишь Крым, чтобы «оттуда подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару».В частности, корреспондент британской газеты, оказавшись в Лисичанске (находящемся еще под контролем ВСУ), поведал о шокирующей беседе с двумя местными жительницами. Он пишет: «Мы спросили (этих женщин — авт.), кто, по их мнению, несет ответственность за обстрел их города. Удивительно, но ни одна из них не обвинила Россию или президента Владимира Путина. Они считали, что в их мрачной ситуации виноваты Украина и президент Владимир Зеленский».Возможно, поэтому западные СМИ уже готовят свои общества к тому, что после перехода Мариуполя под полный контроль ДНР, появятся шокирующие сведения о военных преступлениях «Азова».В частности, The War Zone поясняет своим читателям: «Служба безопасности Украины, более известная как СБУ, отдельно предупредила, что российские чиновники могут использовать мертвых гражданских лиц, чтобы утверждать, что украинские силы использовали их в качестве живого щита».Как говорится, на воре шапка горит. Можно даже не сомневаться, что военные преступления нациков в Мариуполе будут тщательно расследованы и преданы гласности, после чего бандеровцы-вольфсангельцы предстанут перед судом и покажут пальцами на Зеленского. Если, конечно, «азовцы» выживут под руинами завода.«В данный момент по скоплению боевиков наносятся авиаудары ВКС РФ, — информирует (7 апреля) WarGonzo. — Огневые точки неонацистов также подавляются танками. На территорию „Азовстали“ уже зашли и закрепились передовые штурмовые отряды НМ ДНР и ВС России».В «незалежной», кстати, широко обсуждается появившаяся в прессе информация о бомбах ФАБ-3000, одних из самых мощных бетонобойных боеприпасов, находящихся (на самом деле законсервированных) на вооружении ВС РФ.Укрнет даже поясняет громадянам, что эта огромная русская авиабомба предназначена для ударов по промышленным объектам, плотинам, подземным сооружениям. Она принята на вооружение в 1946 году и имеет массу боевой части 1400 кг, что в 3,5 раза больше, чем в ракете «Искандера». «Скорее всего, ФАБ-3000 будут применены по „Азовстали“ в Мариуполе», — предполагает, например, ZeRada.Сбросят ли наши бомбардировщики на головы нациков эту супер-бомбу, судить сложно. Есть мнение, что скорее — нет, чем — да. Рядом с заводом находятся жилые дома, а боеприпас ФАБ- 3000, как известно, является свободнопадающим. Правда, на самолетах ВКС РФ имеется комплексы точного бомбометания СВП-24, которые «превращают» обычные бомбы в высокоточное оружие.В любом случае, российское командование всегда исходило из того, чтобы при планировании военных операций минимизировать ущерб гражданской инфраструктуре и промышленным предприятиям.Добавим также: те, кто в «незалежной» утверждает, что Мариуполь разрушен до основания, просто не знают, что янки сделали с иракским Мосулом. Вот там действительно камня на камне не осталось, в том числе из-за бомбардировок тяжелыми фугасными бомбами. По-американски это называется «пройтись кувалдой».С другой стороны, сохранение жизней наших солдат является главным приоритетом во время зачистки «Азовстали». Думается, что решение будут принимать крайне взвешенно и с учетом, например, туннелей под «Азовсталью».В любом случае, делать на этот счет какие-либо прогнозы, дело неблагодарное. Впрочем, ФАБ-3000 — не самое большое неядерное авиационное средство поражения, у нас есть и побольше. Так, ФАБ-9000М-54, прозванная «девятитонкой» и «слоном», несет в себе 4297 кг взрывчатки. Правда, опыт их применения в Афгане считается неудачным.Александр Ситников* Изображения шевронов батальона (полка) «Азов» признано в России экстремистским решением суда от 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов (п. 3269).