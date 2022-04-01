Казахстан поменял позицию. Теперь он против антироссийских санкций

«Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию», — подчеркнул Тлеуберди.

Официальный Нур-Султан выступает против любого применения санкций как инструмента давления на государства. Исключение составляют только ограничения, которые вводятся резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает profile.ru.По словам министра, сказанным в интервью телеканалу «Хабар 24», Казахстан не планирует предпринимать какие-либо действия, ущемляющие интересы России, или отказываться от партнерства с Москвой.Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России и намерен соблюдать антироссийские и антибелорусские санкции. По его словам, сказанным в интервью одному из европейских изданий, власти Казахстана не хотят, чтобы к стране применялись вторичные санкции США и ЕС, поэтому они сделают «все возможное, чтобы контролировать санкционные товары».источник