Перед Пасхой автобус № 112 будет ходить до «Острой могилы»



«Жители и гости Луганска в период подготовки к пасхальным праздникам смогут добраться до кладбища «Острая могила» транспортом городского автобусного маршрута общего пользования № 112», — говорится в сообщении.





«24 апреля и 1 мая движение по маршруту № 112 будет осуществляться с 6:40 до 17:30 несколькими автобусами с интервалом 20-25 минут», — проинформировали в городской администрации.

