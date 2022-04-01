Стал известен реальный курс доллара на черном рынке Украины
В Украине в конце февраля Нацбанк «заморозил» курс доллара на отметке 29,25 — 30,00 грн/доллар и запретил продавать доллары. Однако на «черном рынке» американскую валюту все-таки можно купить.
В частности, на «черном рынке» в четверг доллары можно было:
купить по курсу 31,84 грн,
продать — по курсу 31,41 грн.
Но, повторим, это средние показатели.
Ситуация на «черном рынке» валюты зависит от конкретного города и суммы предложения.
Максимальный курс в четверг составлял 34 грн/доллар.
Напомним, 24 февраля НБУ принял решение о замораживании курса доллара до окончания войны. Какой будет курс доллара после войны — пока сказать трудно. Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко тоже не взялся прогнозировать, каким будет курс доллара после войны. По его словам, это будет зависеть от слишком большого количества факторов. И главный фактор — состояние украинской экономики. Новости Украины - Сегодня, 13:00 119
В частности, на «черном рынке» в четверг доллары можно было:
купить по курсу 31,84 грн,
продать — по курсу 31,41 грн.
Но, повторим, это средние показатели.
Ситуация на «черном рынке» валюты зависит от конкретного города и суммы предложения.
Максимальный курс в четверг составлял 34 грн/доллар.
Напомним, 24 февраля НБУ принял решение о замораживании курса доллара до окончания войны. Какой будет курс доллара после войны — пока сказать трудно. Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко тоже не взялся прогнозировать, каким будет курс доллара после войны. По его словам, это будет зависеть от слишком большого количества факторов. И главный фактор — состояние украинской экономики. Новости Украины - Сегодня, 13:00 119
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