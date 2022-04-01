Как получить пенсии жителям регионов, над которыми Украина потеряла контроль
Жители регионов, над которыми Украина потеряла контроль, не могут получить свои пенсии за март. В органах социальной защиты сообщили таким гражданам, что для них будет введен специальный механизм централизованного начисления выплат, и все пенсионеры обязательно получат свои деньги.
Тоже самое касается социальных выплат и субсидий. В частности, речь идет о жителях восьми областей:
Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и города Угледар и Мариуполь
Запорожская область: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский районы и города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак
Киевская область: Бучанский и Вышгородский районы и города Буча, Ирпень, Славутич
Луганская область: все города и районы
Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района
Харьковская область: большинство районов и городов области
Херсонская область: Высокопольский район
Черниговская область: все города и районы.
Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики проводит в этих городах и районах централизованное начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий.
После этого граждане смогут получить свои деньги через Ощадбанк и другие банки. Тем гражданам, которые до войны получали выплаты через Укрпочту, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.
Для того чтобы получить денежный перевод, пенсионеру достаточно будет обратиться с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.
Так как сейчас банки в оккупированных регионах не работают, граждане не могут снять свои деньги. Однако, на карту им средства перечислят. У кого срок годности карты истек, те останутся пока что без выплат, пока не смогут добраться лично до ближайшего работающего отделения банка и получить новую карту.
Ранее в Ощадбанке рассказали, почему в апреле прекратили начислять украинцам пенсии на банковские карты.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 174
Тоже самое касается социальных выплат и субсидий. В частности, речь идет о жителях восьми областей:
Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и города Угледар и Мариуполь
Запорожская область: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский районы и города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак
Киевская область: Бучанский и Вышгородский районы и города Буча, Ирпень, Славутич
Луганская область: все города и районы
Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района
Харьковская область: большинство районов и городов области
Херсонская область: Высокопольский район
Черниговская область: все города и районы.
Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики проводит в этих городах и районах централизованное начисление денежных пособий, льгот и жилищных субсидий.
После этого граждане смогут получить свои деньги через Ощадбанк и другие банки. Тем гражданам, которые до войны получали выплаты через Укрпочту, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.
Для того чтобы получить денежный перевод, пенсионеру достаточно будет обратиться с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.
Так как сейчас банки в оккупированных регионах не работают, граждане не могут снять свои деньги. Однако, на карту им средства перечислят. У кого срок годности карты истек, те останутся пока что без выплат, пока не смогут добраться лично до ближайшего работающего отделения банка и получить новую карту.
Ранее в Ощадбанке рассказали, почему в апреле прекратили начислять украинцам пенсии на банковские карты.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 174
Метки: {keywords}