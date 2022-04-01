Луганчан будут централизовано возить на кладбище
Автобусы маршрута № 112 в период подготовки к пасхальным праздникам будут курсировать до кладбища «Острая могила». Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.
«Жители и гости Луганска в период подготовки к пасхальным праздникам смогут добраться до кладбища «Острая могила» транспортом городского автобусного маршрута общего пользования № 112», — говорится в сообщении.
График движения транспорта по маршруту № 112 «Автовокзал — садовое товарищество «Рассвет» (район «Острой могилы») на период с 11 апреля по 1 мая:
отправление от автовокзала:
понедельник: 6:40, 14:50;
вторник-воскресенье: 06:40, 07:30, 13:10, 16:00, 17:10.
отправление от садового товарищества «Рассвет»:
понедельник: 07:00, 15:15;
вторник-воскресенье: 07:00, 07:50, 13:30, 16:20, 17:30.
«Жители и гости Луганска в период подготовки к пасхальным праздникам смогут добраться до кладбища «Острая могила» транспортом городского автобусного маршрута общего пользования № 112», — говорится в сообщении.
График движения транспорта по маршруту № 112 «Автовокзал — садовое товарищество «Рассвет» (район «Острой могилы») на период с 11 апреля по 1 мая:
отправление от автовокзала:
понедельник: 6:40, 14:50;
вторник-воскресенье: 06:40, 07:30, 13:10, 16:00, 17:10.
отправление от садового товарищества «Рассвет»:
понедельник: 07:00, 15:15;
вторник-воскресенье: 07:00, 07:50, 13:30, 16:20, 17:30.
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«24 апреля и 1 мая движение по маршруту № 112 будет осуществляться с 6:40 до 17:30 несколькими автобусами с интервалом 20-25 минут», — проинформировали в городской администрации.
«24 апреля и 1 мая движение по маршруту № 112 будет осуществляться с 6:40 до 17:30 несколькими автобусами с интервалом 20-25 минут», — проинформировали в городской администрации.
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