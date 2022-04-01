Ставленник киевского режима в В«Луганской областиВ»: Противник подготовился к великому сражению за Донбасс

Руководитель так называемой Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, находящийся в должности по решению киевского режима, сделал заявление по поводу складывающейся ситуации.По словам С.Гайдая, российские войска завершили подготовку «к великому сражению за Донбасс». При этом ставленник киевского режима заявил, что он и его коллеги «это чувствуют». «Луганский губернатор» добавил, что «есть постоянные попытки противника осуществить прорыв рубежа обороны на нескольких направлениях».Видимо, С.Гайдай «не заметил», что битва за Донбасс уже идёт. Как не заметил и того, что с 24 февраля ВСУ и нацбатальоны потеряли более 70 процентов населённых пунктов, которые на тот момент занимали.На сегодняшний день наиболее крупные силы ВСУ и нацбатов на Луганщине сосредоточены в районе Лисичанско-Северодонецкой агломерации. По большому же счёту это единый крупнейший очаг сопротивления ВСУ и нацбатов на Донбассе, который включает себя и Славяно-Краматорскую агломерацию, где сегодня ВСУ при разработке плана СБУ совершили провокацию, нанеся ракетный удар по вокзалу и выдав его за якобы действия России. Напомним, что Славянск и Краматорск относятся к оккупированным киевским режимом территориям ДНР.источник