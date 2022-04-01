Сегодня Гавриил Благовест. В этот день обычно рождаются некрасивые люди

Сегодня по народному календарю Гавриил Благовест. В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу.Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя».Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник.Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно на Украине, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво».Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу.Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.Если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на Гавриила — такова будет и на Сергея Капустника.Именины в этот деньАвраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан Культура - Сегодня, 16:00 64