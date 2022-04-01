

«Автобус следует по маршруту: Луганск — Металлист — Стукалова Балка — Цветные пески — Веселая гора — Глиняное — Счастье и в обратном направлении. Общая стоимость проезда по маршруту Луганск — Счастье составляет 48,6 руб.» — говорится в сообщении мэрии Луганска.





«Стоимость провоза багажа составляет 10% от стоимости проезда», — добавили в администрации.

