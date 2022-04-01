Установлена новая цена проезда по маршруту Луганск — Счастье
В Луганске проинформировали о стоимости проезда по регулярному автобусному маршруту Луганск — Счастье.
«Автобус следует по маршруту: Луганск — Металлист — Стукалова Балка — Цветные пески — Веселая гора — Глиняное — Счастье и в обратном направлении. Общая стоимость проезда по маршруту Луганск — Счастье составляет 48,6 руб.» — говорится в сообщении мэрии Луганска.
Стоимость проезда (по каждой остановке):
Луганск — Металлист: 20 руб.;
Луганск — Стукалова Балка: 27 руб.;
Луганск — Цветные Пески: 27 руб.;
Луганск — Веселая Гора: 37,8 руб.;
Луганск — Глиняное: 37,8 руб.;
Луганск — Счастье: 48,6 руб.
Металлист — Стукалова Балка: 20 руб.;
Металлист — Цветные Пески: 20 руб.;
Металлист — Веселая Гора: 20 руб.;
Металлист — Глиняное: 27 руб.;
Металлист — Счастье: 37,8 руб.
Стукалова Балка — Цветные Пески: 20 руб.;
Стукалова Балка — Веселая Гора: 20 руб.;
Стукалова Балка — Глиняное: 20 руб.;
Стукалова Балка — Счастье: 27 руб.
Цветные пески — Веселая Гора: 20 руб.;
Цветные пески — Глиняное: 20 руб.;
Цветные пески — Счастье: 27 руб.
Веселая гора — Глиняное: 20 руб.;
Веселая гора — Счастье: 20 руб.
Глиняное — Счастье: 20 руб.
«Автобус следует по маршруту: Луганск — Металлист — Стукалова Балка — Цветные пески — Веселая гора — Глиняное — Счастье и в обратном направлении. Общая стоимость проезда по маршруту Луганск — Счастье составляет 48,6 руб.» — говорится в сообщении мэрии Луганска.
Стоимость проезда (по каждой остановке):
Луганск — Металлист: 20 руб.;
Луганск — Стукалова Балка: 27 руб.;
Луганск — Цветные Пески: 27 руб.;
Луганск — Веселая Гора: 37,8 руб.;
Луганск — Глиняное: 37,8 руб.;
Луганск — Счастье: 48,6 руб.
Металлист — Стукалова Балка: 20 руб.;
Металлист — Цветные Пески: 20 руб.;
Металлист — Веселая Гора: 20 руб.;
Металлист — Глиняное: 27 руб.;
Металлист — Счастье: 37,8 руб.
Стукалова Балка — Цветные Пески: 20 руб.;
Стукалова Балка — Веселая Гора: 20 руб.;
Стукалова Балка — Глиняное: 20 руб.;
Стукалова Балка — Счастье: 27 руб.
Цветные пески — Веселая Гора: 20 руб.;
Цветные пески — Глиняное: 20 руб.;
Цветные пески — Счастье: 27 руб.
Веселая гора — Глиняное: 20 руб.;
Веселая гора — Счастье: 20 руб.
Глиняное — Счастье: 20 руб.
Новости Региона - Сегодня, 15:07 457
«Стоимость провоза багажа составляет 10% от стоимости проезда», — добавили в администрации.
«Стоимость провоза багажа составляет 10% от стоимости проезда», — добавили в администрации.
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