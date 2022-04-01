Сатановский о снятии санкций США: это не шаг назад, это забота о В«пятой колоннеВ»

«Назвать это можно как угодно, но это не имеет никакого отношения к действительности. Это оборудование помогает „пятой колонне“, агентуре влияния, которая у нас существует, доносить свою точку зрения до российского населения в надежде, что когда-нибудь оно, это население, воспрянет и устроит революцию — развалит страну, снесет Путина, или еще что-нибудь сделает „полезное“ для наших противников. Потому-то Соединенные Штаты и идут на подобный шаг», — подчеркивает Евгений Сатановский.

Решение Соединенных Штатов вполне на снятие антироссийских санкций в отношении телекоммуникационного и интернет-оборудование вполне понятно. На это указывает российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.«Телекоммуникационное и интернет-оборудование позволяет проводить агитацию и пропаганду, а, по сути, — подрывную работу на территории Российской Федерации, которая уже давным-давно является даже не „вероятным противником“, а уже-таки прямым врагом Соединенных Штатов. Так зачем же американцам мешать своей пропаганде?», — задается он вопросом, комментируя решение Минфина США.Ранее стало известно, что Минфин США вывел из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование. «Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», — говорится в сообщении ведомства.На вопрос издания, не является ли данное действие шагом назад, президент Института Ближнего Востока отвечает однозначно: «Никто никаких шагов назад делать не будет».источник