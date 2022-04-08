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Огурцы из Станицы уже начали продавать на рынках в Луганске

robot 8-04-2022, 19:00166Новости
Огурцы из Станицы уже начали продавать на рынках в Луганске
Участники сельскохозяйственного кооператива «Овощи станичников» начали продажу огурцов на луганском рынке «Околица». Об этом сообщила руководитель объединения Марианна Нещерет.

«До 2014 года нашей продукцией мы обеспечивали всю Луганскую область и поставляли овощи в Российскую Федерацию, в Москву наша продукция продавалась. Мы надеемся, будем продавать нашу продукцию по всей Луганщине, и уже у кого начался огурец, возят продукцию в Луганск, на рынок «Околица», — сказала она.


Кооператив «Овощи станичников» насчитывает более 100 домохозяйств-участников из Станично-Луганского района. Экономика - Сегодня, 18:52 50

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