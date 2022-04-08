Огурцы из Станицы уже начали продавать на рынках в Луганске



«До 2014 года нашей продукцией мы обеспечивали всю Луганскую область и поставляли овощи в Российскую Федерацию, в Москву наша продукция продавалась. Мы надеемся, будем продавать нашу продукцию по всей Луганщине, и уже у кого начался огурец, возят продукцию в Луганск, на рынок «Околица», — сказала она.



Участники сельскохозяйственного кооператива «Овощи станичников» начали продажу огурцов на луганском рынке «Околица». Об этом сообщила руководитель объединения Марианна Нещерет.Кооператив «Овощи станичников» насчитывает более 100 домохозяйств-участников из Станично-Луганского района. Экономика - Сегодня, 18:52 50