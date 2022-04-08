В Луганске заявили, что пенсионеров стало больше на 200 тысяч человек



«Приблизительно контингент получателей пенсии увеличится более чем на 200 тысяч. Разумеется, эта цифра примерная. Точное число сможем установить после проведения сверки получателей пенсии, необходимой для дальнейшей подготовки выплатных документов на территории», — сказала она. Экономика - Сегодня, 18:33 114 В Луганске заявили, что количество получателей пенсий в регионе увеличится более чем на 200 тыс. за счет жителей северных районов Луганщины. Об этом сообщила управляющая Пенсионным фондом Татьяна Васильева.«Приблизительно контингент получателей пенсии увеличится более чем на 200 тысяч. Разумеется, эта цифра примерная. Точное число сможем установить после проведения сверки получателей пенсии, необходимой для дальнейшей подготовки выплатных документов на территории», — сказала она. Экономика - Сегодня, 18:33 114

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