Новые тарифы на проезд будут установлены с 11 апреля



«Тариф на перевозку одной единицы багажа на пригородных (в том числе внутрирайонных) и междугородных автобусных маршрутах общего пользования составляет 10% от стоимости проезда пассажира», — добавили в Минтрансе.



Новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа в пригородном, пригородном внутрирайонном и междугородном сообщении автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования начнут действовать на Луганщине с 11 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе.«С 11 апреля 2022 года вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров и багажа в пригородном, пригородном внутрирайонном и междугородном сообщении автомобильным транспортом на маршрутах общего пользования», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что нормативным правовым актом установлены следующие тарифы:в пригородном, пригородном внутрирайонном сообщении — 2,16 рос. руб. за 1 км проезда (без учета расходов, связанных с обслуживанием пассажиров на автостанциях), но не менее 20,00 рос. руб. за разовую поездку одного пассажира;в междугородном сообщении — 2,05 рос. руб. за 1 км проезда (без учета расходов, связанных с обслуживанием пассажиров на автостанциях), но не менее 20,00 рос. руб. за разовую поездку одного пассажира.Новости Региона - Сегодня, 20:00 4