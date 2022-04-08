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Сколько реально стоит бензин на АЗС Луганска

verter 8-04-2022, 20:00154Новости
Сколько реально стоит бензин на АЗС Луганска
Реальная стоимость бензина и дизельного топлива в Луганске стала известна в результате ежедневного мониторинга цен на топливо. Об этом сообщили в Минтопэнерго.
В ведомстве рассказали, что по состоянию на 8 апреля 2022 года цена топлива на АЗС в Луганске и регионе следущая:
средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 49,12 руб. за литр;
марки АИ-95 — 51,18 руб.;
дизельного топлива — 57 руб.

Там отметили, что стоимость топлива на заправках сети госпредприятия «Луганскнефтепродукт» еще ниже:
бензин марки АИ-92 стоит 47,7 руб. за литр;
бензин АИ-95 реализуется по 50 руб.
Новости Региона - Сегодня, 19:30 78

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