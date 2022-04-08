Луганчан ждут сюрпризы: за время войны станичники расширили ассортимент выращиваемых культур
Сельскохозяйственный кооператив «Овощи станичников» насчитывает более 100 домохозяйств-участников из Станично-Луганского района. Об этом сообщила руководитель объединения Марианна Нещерет.
«Участников кооператива — более 100 домохозяйств. Мы взаимодействуем друг с другом в каких-то спорных вопросах, допустим, по технологиям выращивания, реализации продукции, также, сообща, покупаем расходные материалы — семена, удобрения и тому подобное», — сказала она.
Руководитель кооператива уточнила, что среди участников объединения — растениеводы из поселка городского типа Станица Луганская, поселка Ольховая, сел Кондрашевка, Валуйское, Нижнетеплое.
«Участников кооператива — более 100 домохозяйств. Мы взаимодействуем друг с другом в каких-то спорных вопросах, допустим, по технологиям выращивания, реализации продукции, также, сообща, покупаем расходные материалы — семена, удобрения и тому подобное», — сказала она.
Руководитель кооператива уточнила, что среди участников объединения — растениеводы из поселка городского типа Станица Луганская, поселка Ольховая, сел Кондрашевка, Валуйское, Нижнетеплое.
Экономика - Сегодня, 19:16 297
«В основном в кооперативе выращивается томат и огурец, но есть перец, капуста, баклажаны, цветы, ягоды — это малина, клубника, даже есть голубика, инжир, виноград. Это все растет, плодоносит. Очень вкусно», — рассказала женщина.
«В основном в кооперативе выращивается томат и огурец, но есть перец, капуста, баклажаны, цветы, ягоды — это малина, клубника, даже есть голубика, инжир, виноград. Это все растет, плодоносит. Очень вкусно», — рассказала женщина.
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