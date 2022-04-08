Половина всех кинотеатров в России закроется к середине мая
Половина всех кинотеатров в России закроется к середине мая. Такой прогноз дает гендиректор сети «Мираж Синема» Виктор Рудман — его компания уже лишилась одного кинотеатра в Петербурге.
«Спасти индустрию могут только голливудские фильмы, которых нет», — «непатриотично» заявил Рудман.
Актер Сергей Безруков считает, что последствия «кэнселинга» со стороны голливудских студий будут более тяжелыми — закроются не половина, а 70-80% всех российских кинотеатров.
«Давайте будем честны: 75-80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время», — отметил актер.
В этой ситуации власти до сих пор не озвучили ни одной внятной меры поддержки для отрасли (не считать же за такую узаконенное пиратство). Культура - Сегодня, 20:20 240
«Спасти индустрию могут только голливудские фильмы, которых нет», — «непатриотично» заявил Рудман.
Актер Сергей Безруков считает, что последствия «кэнселинга» со стороны голливудских студий будут более тяжелыми — закроются не половина, а 70-80% всех российских кинотеатров.
«Давайте будем честны: 75-80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время», — отметил актер.
В этой ситуации власти до сих пор не озвучили ни одной внятной меры поддержки для отрасли (не считать же за такую узаконенное пиратство). Культура - Сегодня, 20:20 240
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