Половина всех кинотеатров в России закроется к середине мая



«Спасти индустрию могут только голливудские фильмы, которых нет», — «непатриотично» заявил Рудман.





«Давайте будем честны: 75-80% недосбора из-за блокбастеров вот так просто отечественным кино не закроешь. Поэтому часть залов уже законсервирована, а другая может оказаться на грани закрытия в самое ближайшее время», — отметил актер.

