Завтра в Луганске тепло, ветрено. Утром гроза с дождем



«С 21:00 8 апреля до 21:00 9 апреля на территории Луганщины облачно с прояснениями, ночью, утром местами слабый дождь, гроза, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов, днем 16-21 градус тепла», — говорится в сообщении.



Температура воздуха в Луганске 9 апреля будет колебаться от плюс 7 градусов ночью до 21 градуса тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 8 — 10 градусов, днем — 19-21 градус тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 6 — 8 градусов, днем — от 17 до 19 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 18 до 20 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни сохранится теплая, временами ветреная погода, преимущественно без осадков. Погода в Луганске - Сегодня, 20:09 229