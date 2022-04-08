Гиены Европы продолжают жечь напалмом

В интервью CNN президент Польши Анджей Дуда долго рассказывал о том, какая нынешняя Россия нехорошая и как она похожа на СССР и Российскую империю, чем, как по мне, сделал очень сильно польстил РФ. Еще Дуда прошелся по «Бучанской резне» и заявил, что они ему напомнили Катынскую резню, где якобы советские солдаты убили 22 тыс. польских граждан.Я так понимаю, Дуда не случайно сравнил расстрел мифических 22 тыс. поляков в Катыне с такими же мифическими массовыми казнями прямо посреди улиц в Буче. Ведь если бы Дуда говорил о реальной резне и истреблении десятков тысяч поляков, то вспомнил бы о Волынской резне, которую устроили идейные предки нынешних последователей бандеро-нацистской идеологии. Вот там действительно погибло более 50 тысяч мирных поляков от рук доблестных воинов ОУН-УПА. Вот их трупы реально валялись посреди улиц сел и городков Полесья и Западной Украины. Но сейчас продолжатели дела ОУН-УПА стали друзьями нынешней польской шляхты в деле священной борьбы с Россией. Впору уже памятники Бандере и Шухевичу ставить на центральных площадях польских городов и переименовывать улицы в честь этих героев.С принципиальностью нынешней польской элиты все понятно, но самое интересное в этом интервью — это выпады в адрес Германии. Дуда на полном серьезе требует не просто закрыть «Северный поток — 2», но и разобрать его. Я так понимаю, нынешняя польская шляхта не прочь заработать на металлоломе. Ведь если из РФ и Украины в Европу не будет поступать ни сталь, ни руда, никакие другие ресурсы, то им как раз и останется разве что резать оставшиеся пустыми трубопроводы и заводы на металлолом.Татьяна Монтян