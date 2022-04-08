Российские военные оставили послание на доске для украинских школьников

В сети распространяется фото из школы в Катюжанке, Киевской области. Российские солдаты оставили трогательное послание украинским школьникам, извинившись за беспорядок. Об этом написал корреспондент "КП" Александр Коц.«Дети, простите, что такой беспорядок, мы старались сохранить школу, но были обстрелы. Живите в мире, берегите себя, и не повторяйте ошибок, которые совершили ваши старшие. Украина и Россия – один народ! Мир вам, братья и сестры!», – такую мысль хотели донести наши парни."Мы были тут. В подвале школы прятались местные жители, считавшие, что под защитой армии РФ - безопаснее. Потому что по поселку била украинская артиллерия. Это в подвал этой школы мы с Евгением Поддубным привозили гражданским жизненно важные лекарства. Не уверен, что они пережили возвращение ВСУ", - написал он у себя в телеграмм-канале корреспондент "КП" Александр Коц..