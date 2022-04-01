Слова харьковского В«губернатораВ» о подготовке к эвакуации населения из Барвенково и Лозовой могут свидетельствовать о новой провокации Киева

Так называемый губернатор Харьковской области Олег Синегубов сделал заявление о том, что региональные власти якобы проводят организованную эвакуацию жителей населённых пунктов Барвенково и Лозовая. По словам Синегубова, жителям этих населённых пунктов, расположенных на юге Харьковщины, угрожает опасность.К этим словам главы Харьковской областной администрации стоит прислушаться внимательнее. Ведь буквально на днях с аналогичными заявлениями выступали ставленники Киева по Краматорску.Напомним, что жителям Краматорска объявили о необходимости эвакуироваться из города, причём сообщив, что эвакуация будет проводиться централизованно. Тысячи гражданских лиц стали собираться на вокзальной площади, чтобы покинуть город. И на следующие сутки именно по этому месту был нанесён удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Точка-У» вооружённых сил Украины (или третьих сил, которые использовали арсенал ВСУ в своих откровенно провокационных целях). В итоге эвакуация граждан из Славянско-Краматорской агломерации была сорвана, людей украинские военные окончательно превратили в живой щит, а помимо всего прочего посыпались обвинения в адрес России в том, что обстрел якобы совершили ВС РФ.В этой связи и слова харьковского «губернатора» стоит расценивать особым образом. Не исключено, что киевский режим, который находится под полным контролем спецслужб Британии и США, может организовать очередную провокацию в стиле того, что было совершено в Краматорске, где число жертв обстрела превысило уже 50 человек.Для киевского режима крайне невыгодно, чтобы гражданское население покидало города, ведь тогда у украинских боевиков и ВСУ не останется шанса прикрываться живым щитом.источник