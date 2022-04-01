Депутат Рады призвал убивать российских военных после завершения спецоперации

«Нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жёстко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — заявил Наливайченко.

Киевский режим планирует физически ликвидировать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине после завершения боевых действий.Как передает РИА Новости, такое заявление сделал 8 апреля депутат Верховной рады, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, выступая в эфире украинского телеканала «Апостроф».По его словам, на Украине уже наладили по этому вопросу работу со спецслужбами США и Великобритании, сотрудники которых помогают установить личности российских военных.Отметим, что его слова просто не оставляют российской армии другого выхода, кроме как победить и привлечь к ответственности всех тех, кто делает подобные заявления.При этом, российские военные, оказавшиеся в руках украинской власти и без призывов Наливайченко подвергаются пыткам и уничтожению. В то время как с украинскими пленными ВС России поступают гуманно, оказывая им медпомощь и раздавая пайки.источник