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Депутат Рады призвал убивать российских военных после завершения спецоперации

root Сегодня, 08:4573Новости
Депутат Рады призвал убивать российских военных после завершения спецоперации
Депутат Рады призвал убивать российских военных после завершения спецоперации

Киевский режим планирует физически ликвидировать российских военных, участвующих в спецоперации на Украине после завершения боевых действий.
Как передает РИА Новости, такое заявление сделал 8 апреля депутат Верховной рады, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, выступая в эфире украинского телеканала «Апостроф».
По его словам, на Украине уже наладили по этому вопросу работу со спецслужбами США и Великобритании, сотрудники которых помогают установить личности российских военных.
«Нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жёстко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», — заявил Наливайченко.

Отметим, что его слова просто не оставляют российской армии другого выхода, кроме как победить и привлечь к ответственности всех тех, кто делает подобные заявления.
При этом, российские военные, оказавшиеся в руках украинской власти и без призывов Наливайченко подвергаются пыткам и уничтожению. В то время как с украинскими пленными ВС России поступают гуманно, оказывая им медпомощь и раздавая пайки.
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