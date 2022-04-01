Павел Гусев ответил на включение в санкционный список ЕС: В«Никто не заставит меня писать под диктовкуВ»
Евросоюз расширил санкции против России. Всего в список вошли 216 физлиц, включая главного редактора и владельца издания «Московский комсомолец» Павла Гусева. Павел Николаевич сделал по этому поводу заявление.
«Наконец-то я узнал истинное лицо европейской демократии. Владельца одной из немногих частных газет России подвергли санкциям Евросоюза. Спасибо, ребята! Горжусь.
Говорю прямо: вы давно стали туалетной бумагой, которой Байден подтер в старческом маразме свою геморроидальную задницу. Понюхайте - и вы поймете, кто вы такие.
Свободную журналистику не убить никакими санкциями. «МК» будет продолжать публиковать правду о событиях, которые происходят в мире, в Европе, на территории Украины, событиях в России. И никто и ничто не заставит меня и моих коллег писать под вашу - да и любую - диктовку.
В мои 73 года мне глубоко наплевать на ваши рестораны и красивые виды.
На нашей планете столько мест, где я еще не бывал. Но обязательно поеду. Прощайте!».
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