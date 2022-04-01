Марьинка окончательно утратила статус украинского плацдарма к западу от Донецка

До сегодняшнего дня одни из наиболее ожесточённых боёв шли в районе Марьинки, что к западу от Донецка. Это город с населением около 10 тысяч человек, который все последние годы являлся одним из главных плацдармов ВСУ и нацбатов, используемых для обстрелов Донецка и окрестностей. Наиболее страдал от этих обстрелов Петровский район столицы ДНР.Уже традиционно украинские вооружённые формирования располагали тяжёлую технику непосредственно в городских кварталах. Подавляющее большинство населения города, несмотря на активное противодействие со стороны украинских нацбатальонов, смогло покинуть этот населённый пункт. В такой ситуации задачи для Народной милиции ДНР несколько облегчились, однако те укреплённые позиции и районы, которые годами создавались в Марьинке ВСУ и боевиками, безусловно, крепкий орешек.На данный момент идёт отработка целей в виде укрытий представителей украинских вооружённых формирований, где те ещё скрываются. С помощью беспилотной авиации выявляются точные координаты окопов, блиндажей, замаскированных позиций тяжёлой техники, схронов с оружием и боеприпасами. После этого применяются различные средства поражения, включая ствольную артиллерию.На кадрах можно видеть передвижение боевиков по протяжённым окопам во время обстрела.За последние часы было уничтожено несколько единиц техники, которые пытались выйти из Марьинки населённого пункта Курахово. Среди уничтоженных – БМП противника, которые на высокой скорости двигались в западном направлении. В целом тенденция такова, что с каждым днём всё больше боевиков украинских формирований стараются выбраться из Марьинки, в которой проводится зачистка. При этом пока нет данных о том, какое число сил противника в треугольнике Марьинка-Курахово-Угледар остаётся.По последним сведениям, в самой Марьинке осталось не более десятой части того личного состава украинских вооружённых формирований, который был на позициях изначально. Статус украинского плацдарма к западу от Донецка Марьинка к сегодняшнему дню окончательно потеряла. Но мероприятия по зачистке пока продолжаются, чтобы оставшиеся боевики не смогли наносить удары в тыл НМ ДНР и российским войскам.источник