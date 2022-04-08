Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 09.04.2022

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы три обстрела по населенным пунктам Донецкий, Калиново, Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм (12 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин)", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 08.04.202209:50Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.Уточняется, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись Киевский район Донецка и Ясиноватая. В 9:15 киевские войска выпустили по Донецку два снаряда калибром 122 мм.По Ясиноватой украинские боевики выпустили десять ракет из БМ-21 "Град". Огонь был открыт в 9:20 со стороны Авдеевки.09:25По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики в 8:40 выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 мм. Огонь был открыт со стороны Красногоровки.В 8:50 обстрелу подвергся обстрелу поселок Пантелеймоновка. Войска Киева со стороны Новгородского выпустили по поселку шесть снарядов калибром 122 мм.09:1509:00Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.Уточняется, что обстрелы зафиксированы в 6:40, 6:55 и 8:15. Огонь велся со стороны Авдеевки. Всего по городу войска Киева выпустили 12 снарядов калибром 122 мм.08:45Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.В 08:10 в направлении населенного пункты были выпущены шесть мин.Также в 07:15 обстрелу со стороны ВСУ с применением артиллерийского орудия калибра 152 мм подвергся поселок городского типа Донецкий. В направлении населенного пункта выпущено шесть снарядов.08:30Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.В 8:00 в направлении населенного пункта были выпущены 12 снарядов.08:00Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате обстрелов повреждены жилые дома в Первомайске и поселке городского типа Калиново.