Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 09.04.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 08.04.2022
09:50 Украинские боевики обстреляли два населенных пункта ДНР
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Уточняется, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись Киевский район Донецка и Ясиноватая. В 9:15 киевские войска выпустили по Донецку два снаряда калибром 122 мм.
По Ясиноватой украинские боевики выпустили десять ракет из БМ-21 "Град". Огонь был открыт в 9:20 со стороны Авдеевки.
09:25 ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку.
По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики в 8:40 выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 мм. Огонь был открыт со стороны Красногоровки.
В 8:50 обстрелу подвергся обстрелу поселок Пантелеймоновка. Войска Киева со стороны Новгородского выпустили по поселку шесть снарядов калибром 122 мм.
09:15 Артиллеристы Народной милиции ДНР поддерживают огнём нашу пехоту и продолжают мешать работать засевшим в Мариуполе нацбату "Азову"
09:00 Украинские боевики сегодня утром трижды обстреляли Ясиноватую.
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Уточняется, что обстрелы зафиксированы в 6:40, 6:55 и 8:15. Огонь велся со стороны Авдеевки. Всего по городу войска Киева выпустили 12 снарядов калибром 122 мм.
08:45 Войска Киева обстреляли из миномета калибра 120 мм Золотое-5.
Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
В 08:10 в направлении населенного пункты были выпущены шесть мин.
Также в 07:15 обстрелу со стороны ВСУ с применением артиллерийского орудия калибра 152 мм подвергся поселок городского типа Донецкий. В направлении населенного пункта выпущено шесть снарядов.
08:30 ВСУ обстреляли из артиллерийского орудия калибра 122 мм Первомайск.
Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
В 8:00 в направлении населенного пункта были выпущены 12 снарядов.
08:00 Киевские силовики три раза за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы три обстрела по населенным пунктам Донецкий, Калиново, Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм (12 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин)", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены жилые дома в Первомайске и поселке городского типа Калиново.
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