Посол Антонов предупредил об угрозе прямого военного противостояния с США

«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», — уточнил российский посол.

«Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», — заключил посол России в американской столице.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что действия стран Запада во время специальной операции на Украине с участием России могут быть опасны и привести к прямому военному противостоянию с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Newsweek.Как подчеркнул Антонов, подобные провокационные действия со стороны Вашингтона могут стать причиной «прямой военной конфронтации».источник