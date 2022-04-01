Луганская полиция и МВД РФ подписали соглашение о сотрудничестве
«Руководители Министерств внутренних дел ЛНР и РФ подписали соглашение о сотрудничестве между правоохранительными ведомствами», — сообщил ЦОС МВД .
«Сотрудничество между Министерствами внутренних дел позволит развивать совместную деятельность в сфере материально-технического обеспечения, развития информационных систем, специальных средств техники и оборудования, а также подготовки кадров», — говорится в сообщении.
В ЦОС заявили, что подписание соглашения является первым этапом «формирования прочной нормативной правовой базы в целях эффективного взаимодействия».
Политика - Сегодня, 12:00 59
«Сотрудничество между Министерствами внутренних дел позволит развивать совместную деятельность в сфере материально-технического обеспечения, развития информационных систем, специальных средств техники и оборудования, а также подготовки кадров», — говорится в сообщении.
В ЦОС заявили, что подписание соглашения является первым этапом «формирования прочной нормативной правовой базы в целях эффективного взаимодействия».
Политика - Сегодня, 12:00 59
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