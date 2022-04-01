Восточные кварталы Луганска получат воду только после 19.00



«В связи с аварией на водоводе диаметром 700 мм в районе пересечения улиц Буденного и Королева с 19:00 8 апреля ориентировочно до 19:00 9 апреля прекращена подача воды потребителям восточного массива Луганска», — говорится в сообщении.



Водоснабжение восточной части Луганска приостановилось в результате аварии на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба города.Подача воды приостановлена потребителям по адресам:кварталы Волкова,Дружбы,Комарова,Солнечный,50 лет Октября,Гагарина,Восточный,Дзержинского,Сазонова,Норинского,улицы Ватутина (частично), Тульская, проезд Арсенальный.Удобный город - Сегодня, 11:39 119