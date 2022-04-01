Восточные кварталы Луганска получат воду только после 19.00
Водоснабжение восточной части Луганска приостановилось в результате аварии на водоводе. Об этом сообщила пресс-служба города.
«В связи с аварией на водоводе диаметром 700 мм в районе пересечения улиц Буденного и Королева с 19:00 8 апреля ориентировочно до 19:00 9 апреля прекращена подача воды потребителям восточного массива Луганска», — говорится в сообщении.
Подача воды приостановлена потребителям по адресам:
кварталы Волкова,
Дружбы,
Комарова,
Солнечный,
50 лет Октября,
Гагарина,
Восточный,
Дзержинского,
Сазонова,
Норинского,
улицы Ватутина (частично), Тульская, проезд Арсенальный.
Удобный город - Сегодня, 11:39 119
«В связи с аварией на водоводе диаметром 700 мм в районе пересечения улиц Буденного и Королева с 19:00 8 апреля ориентировочно до 19:00 9 апреля прекращена подача воды потребителям восточного массива Луганска», — говорится в сообщении.
Подача воды приостановлена потребителям по адресам:
кварталы Волкова,
Дружбы,
Комарова,
Солнечный,
50 лет Октября,
Гагарина,
Восточный,
Дзержинского,
Сазонова,
Норинского,
улицы Ватутина (частично), Тульская, проезд Арсенальный.
Удобный город - Сегодня, 11:39 119
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