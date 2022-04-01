Киевстар, Vodafone и lifecell откажутся от SIM-карт и объединят свои тарифы



Смартфоны на обновленной операционной системе смогут поддерживать SIM-карты сразу нескольких операторов одновременно с помощью eSIM. Благодаря этому Киевстар, Vodafone и lifecell объединят свои тарифы и уменьшат использование телеком-оборудования.



Так как в новых смартфонах будет отсутствовать слот для SIM-карт, то свободное место будет занято батареей большей емкости. С экологической точки зрения это будет очень правильно, ведь производство пластиковых карточек уменьшится, и вместе с тем их утилизация.

Уже 13 мая планируется выйти анонс Android 13.

Известно, что 17 марта разработчики завершили работу над обновлением ОП.

Android 13 позволит полностью отказаться от физических SIM-карт.

Пользователи смартфонов смогут иметь несколько профилей на одной eSIM и легко переключаться между сетями нескольких операторов.

Новости в Мире - Сегодня, 14:14 11 Новые смартфоны на базе Android 13 больше не будут поддерживать физические SIM-карты, а значит украинским мобильным операторам придется отказаться от них и перейти на еSIM.Смартфоны на обновленной операционной системе смогут поддерживать SIM-карты сразу нескольких операторов одновременно с помощью eSIM. Благодаря этому Киевстар, Vodafone и lifecell объединят свои тарифы и уменьшат использование телеком-оборудования.Так как в новых смартфонах будет отсутствовать слот для SIM-карт, то свободное место будет занято батареей большей емкости. С экологической точки зрения это будет очень правильно, ведь производство пластиковых карточек уменьшится, и вместе с тем их утилизация.Уже 13 мая планируется выйти анонс Android 13.Известно, что 17 марта разработчики завершили работу над обновлением ОП.Android 13 позволит полностью отказаться от физических SIM-карт.Пользователи смартфонов смогут иметь несколько профилей на одной eSIM и легко переключаться между сетями нескольких операторов.Новости в Мире - Сегодня, 14:14 11

Метки: {keywords}