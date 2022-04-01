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За незаконную торговлю алкоголем будут «сажать»

verter Сегодня, 14:1559Новости
За незаконную торговлю алкоголем будут «сажать»
На Украине, на время военного положения хотят ужесточить наказание за незаконную торговлю алкоголем — вплоть до лишения свободы. Соответствующий законопроект №7261 зарегистрировали в Верховной Раде.

В частности, документ предусматривает:
за незаконную торговлю алкоголем штраф в размере от 17 000 до 51 000 гривен или общественные работы на срок до 240 часов;
при повторном таком правонарушении штраф будет составлять от 51 000 до 136 000 гривен или предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Такое же наказание предлагается и за преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Сейчас законопроект №7261 находится на рассмотрение в парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности. На рассмотрение народных депутатов его передадут в ближайшее время. Эксперты прогнозируют, что этот проект закона утвердят, причем довольно быстро.
Напомним, ранее в некоторых областях Украины, там, где позволяет ситуация по безопасности, отменили запрет на продажу алкоголя. Например, в Днепропетровской области. Новости Украины - Сегодня, 13:46 121

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