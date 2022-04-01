В Венгрии заявили о не нарушении санкций при оплате газа из России в рублях

Оплата российского газа в рублях не будет нарушать европейские санкции против России, так как у Будапешта двусторонний контракт с Москвой и вопрос валюты оплаты является техническим, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», – передает слова политика РИА «Новости».Он напомнил, что венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях.Кристина Цыцура