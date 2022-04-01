Военный журналист: украинские нацисты хотят уничтожить всё население Донбасса

Ракетный удар ВСУ по железнодорожному вокзалу в Краматорске — очередное преступление киевского режима.Военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко в интервью телеканалу «360» рассказал о причинах и последствиях провокации со стороны Украины.«Да, это точно „Точка У“, — сказал он. — Никаких других рабочих ракет у Киева нет. Только она их применяет. Россия давно сняла их с производства и дежурства. Это старый тип ракет, от которого мы давно отказались».Как напомнил Борзенко, Краматорск — шахтерский город Донбасса, который находится рядом со Славянском. Его территория сейчас под контролем ВСУ, но Россия активно наступает в этой области со стороны Изюма.«ВС РФ сейчас находятся всего в 30 км от Краматорска, — отметил журналист. — Сначала будет Славянск, потом Краматорск. Украина понимает, что скоро Россия придет освобождать эти города, поэтому устроила и эвакуацию, и провокацию».Также он считает, что после случившегося там начнётся новый этап спецоперации России в Донбассе.«Теперь понятно, почему ВС РФ перекидывали туда бронетехнику ж/д платформами и сохранили железнодорожную инфраструктуру. ВСУ сами начали новый этап спецоперации — рейсовую войну. Инфраструктура железнодорожного сообщения пока в хорошем состоянии. Ей начали пользоваться и Россия, и Украина. Эти сражения станут решающими: кто их выиграет, тот выиграет всё. Ну, ясно, что победим мы. Вопрос только — какой ценой», — подчеркнул Борзенко.По его мнению, основная задача вчерашнего ракетного удара Киева по Краматорску — провокация против России.«Понятное дело, они хотят обвинить нас. Что якобы это мы ударили. Но мы предоставим „железки“, по которым точно будет понятно, что это „Точка У“, а у Россия её давно уже не использует», — рассказал он.При этом Борзенко уверен, что ВСУ хотели попасть именно по вокзалу, но версию с ПВО отвергать рано.«Пока сложно говорить о том, была ли ракета сбита за несколько метров до цели или достигла цели. Необходимо дождаться официальных подтверждений», — сказал он.Для того чтобы понять логику Украины, надо принять их принцип — «после нас хоть потоп», отметил журналист. Поэтому они будут оставлять после себя только разрушения, чтобы ничего не осталось. И для них ресурс — это мирные жители. Они хотят уйти и оставить после себя пустые населённые пункты.«Вот почему так долго держался Мариуполь — только из-за мирных граждан, которых мы вытаскивали ценой своей жизни и вывозили на танках. А здесь — огромное скопление людей, железнодорожный вокзал, началась эвакуация. Это самое удобное место, чтобы „долбануть по мирным жителям“. Им не нужны мирные жители. Они считают, что весь этот район, который исторически принадлежит Донбассу, надо уничтожить. Как и весь Донбасс, как и всё население Донбасса», — резюмировал Борзенко.Ранее французский политолог, президента Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа заявил, что украинская атака на Краматорск — ещё одна отвратительная манипуляция Киева, украинских властей, а также их англосаксонских сторонников, которые стоят за Украиной.«Очевидно, проиграв в сражениях, они пытаются выиграть информационную войну», — уверен он.источник