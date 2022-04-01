Правительство Украины заявило о сокращении зарплат бюджетникам



«Общие затраты на выплату зарплат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, имея в виду госслужащих, не учителя, не медики мы уже сократили на 10%. То есть, сфера Кабинета министров, Офис президента, Верховная Рада, мы затраты на 10% сократили», — рассказал премьер.





«Мы будем видеть, какой будет минимальная необходимость сегодня, чтобы обеспечить людям покупку продуктов питания, покупку медикаментов. В принципе во время войны это основные затраты, все остальное должно быть направлено на армию, на защиту нашего отечества», — поделился Шмыгаль.

