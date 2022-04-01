Правительство Украины заявило о сокращении зарплат бюджетникам
В правительстве сообщили о сокращении зарплат бюджетникам. Речь идет о госслужащих — чиновниках и представителях выборной власти. Об этом рассказал в ходе интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, речь идет именно о зарплатах госслужащих, а не о других работниках, также получающих зарплату из бюджета.
«Общие затраты на выплату зарплат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, имея в виду госслужащих, не учителя, не медики мы уже сократили на 10%. То есть, сфера Кабинета министров, Офис президента, Верховная Рада, мы затраты на 10% сократили», — рассказал премьер.
Он также добавил, что это, возможно, не последнее сокращение зарплат бюджетникам, включая госслужащих. Правительство будет ориентироваться на то, как наполняется бюджет. При необходимости выплаты в госсекторе еще снизят.
«Мы будем видеть, какой будет минимальная необходимость сегодня, чтобы обеспечить людям покупку продуктов питания, покупку медикаментов. В принципе во время войны это основные затраты, все остальное должно быть направлено на армию, на защиту нашего отечества», — поделился Шмыгаль.
Кстати, министр Кабинета министров Олег Немчинов ранее сообщил, что в правительстве ожидают большие трудности с наполнением бюджета во втором квартале. Очевидно, будет большой провал в финансах из-за того, что крупная промышленность на востоке Украины сейчас стоит. Новости Украины - Сегодня, 15:31 125
По словам главы правительства, речь идет именно о зарплатах госслужащих, а не о других работниках, также получающих зарплату из бюджета.
«Общие затраты на выплату зарплат в государственном секторе, кроме бюджетной сферы, имея в виду госслужащих, не учителя, не медики мы уже сократили на 10%. То есть, сфера Кабинета министров, Офис президента, Верховная Рада, мы затраты на 10% сократили», — рассказал премьер.
Он также добавил, что это, возможно, не последнее сокращение зарплат бюджетникам, включая госслужащих. Правительство будет ориентироваться на то, как наполняется бюджет. При необходимости выплаты в госсекторе еще снизят.
«Мы будем видеть, какой будет минимальная необходимость сегодня, чтобы обеспечить людям покупку продуктов питания, покупку медикаментов. В принципе во время войны это основные затраты, все остальное должно быть направлено на армию, на защиту нашего отечества», — поделился Шмыгаль.
Кстати, министр Кабинета министров Олег Немчинов ранее сообщил, что в правительстве ожидают большие трудности с наполнением бюджета во втором квартале. Очевидно, будет большой провал в финансах из-за того, что крупная промышленность на востоке Украины сейчас стоит. Новости Украины - Сегодня, 15:31 125
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