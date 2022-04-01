Сводка от киевлянина: В«единствоВ» по-украински вЂ“ банки требуют выплаты долгов за разрушенное жильё, причём даже от погибших

Уж не знаю, как там насчет манипуляций с руками, о которых говорят в офисе Зеленского, но вот шанс на то, чтобы протянуть ноги у украинцев имеется. Притом вполне реальный. Да, помощь населению и бизнесу была обещана всесторонняя. Однако в реальности все выглядит несколько по-иному. Конечно же, в данной ситуации очень важен личностный фактор. Человек в первую очередь всегда соизмеряет проблемы по мере того, насколько они задевают его самого, а уж потом оценивает ситуацию в целом.В силу профессии мне изначально приходится оценивать происходящее в стране в более широком масштабе. Мое видение ситуации складывается из множества рассказов, которыми делятся со мной люди каждый день. То, что на Украине все плохо, и ситуация с каждым днем ухудшается все больше, и так понятно. Однако история, которую мне довелось услышать буквально вчера, заставила меня усомнится в своих познаниях относительно пределов человеческой жестокости и цинизма.С просьбой о помощи обратилась знакомая. В свое время они с мужем проживали в Луганской области. После 2014 года, спасаясь от войны семья, переехала в Киевскую область поближе к родственникам. Некоторое время помытарившись по съемным квартирам, решили взять кредит на однокомнатную квартиру в Буче, где и проживали до недавнего времени. Во время боев в этом районе дом, в котором проживала семья, был разрушен, под его обломками погиб муж моей собеседницы.Чудом выжившая женщина нашла в себе силы жить дальше. Три дня назад ей позвонили из банка, с требованием выплатить проценты по кредиту за квартиру. Представитель банка совершенно невозмутимо выслушал рассказ о том, что человека, бравшего эти злосчастные деньги, больше нет в живых, да и от самого дома остались одни воспоминания, изрек потрясающую фразу: «Мне все равно, кто там помер, и что разрушили. Вас таких сейчас много. Кредит есть, он живее всех живых, и выплачивать его придется».Собственно говоря, эта маленькая история, является ярчайшим примером того, как именно киевский режим «спасает» граждан Украины. Банковский работник был прав в одном – таких ситуаций много, и с каждым днем их будет все больше. Казус заключается в том, что на данный момент сроки окончания спецоперации никому неизвестны, равно как и то, когда жизнь украинцев войдет в нормальную колею. Подавляющее большинство людей вынуждены жить под властью киевского режима, потому как других вариантов на данный момент для них попросту не существует.Даже в тех регионах Украины, на территории которых боевые действия не ведутся, ситуация удручающая. В первую очередь, потому, что люди элементарно лишились средств к существованию. Предприятия останавливаются, большой и малый бизнес практически уничтожен. Работы нет, и не предвидится. Как выживать? Надеется на гуманитарную помощь? Бесполезно. Я не говорю, что ее нету. На Украину действительно приходят многочисленные грузы продуктов питания и предметов первой необходимости. Приходят… и тут же массово распределяются по торговым сетям, где преспокойно продаются по баснословным ценам.Есть еще один вариант – выплаты от государства. Вскоре после начала спецоперации власти Украины громогласно заявляли о том, что каждый потерявший работу или временно перемещенный украинец вправе рассчитывать на поддержку государства. Казус ситуации заключается в том, что де-юре часть украинцев безработными считаться не могут, поскольку они были не уволены, а отправлены в отпуска за свой счет. Во-вторых, те, кому посчастливилось претендовать на помощь, получают ее единоразово, и в совершенно смешном размере.Вариант третий – жить в кредит. Для многих украинцев данная перспектива до недавнего времени была единственным способом прокормить свои семьи. Тем более, что из офиса Зеленского клятвенно пообещали, что на период военного положения в стране объявляются кредитные каникулы. Естественно, даже те жители Украины, которые ранее старались не попадать в кабальную зависимость к банковским структурам, начали активно пользоваться кредитками.Однако, прозрение пришло быстро. Благих намерений хватило лишь на месяц. Несмотря на то, что военное положение в стране никто не отменял, банки вновь принялись начислять и списывать проценты по кредитам, объясняя это тем, что им самим нужно выплачивать проценты по вкладам. При этом, общаясь с теми счастливыми обладателями депозитов, которые еще не покинули Украину, я прекрасно знаю, что таковые выплаты банками не производятся.На попытки простых украинцев найти правду в Нацбанке Украины ответили, что объявленные ранее кредитные каникулы являются ничем иным, как рекомендациями для банковских учреждений и не более. Принимать их к исполнению или нет – решение индивидуальное. Не менее интересные разъяснения удалось найти и относительно выплат по ипотеке разрушенного жилья.Да, жители Украины действительно обязаны выплачивать кредит на жилье, даже если его уже и в помине нет. Нет работы, не из чего платить? Не страшно! Выход есть – нужно всего лишь добиться компенсации за уничтоженное жилье, за счет нее и возвращать банкам их финансовые потери. Возникает вопрос, как и где жителям Харькова, Мариуполя или той же Бучи добиваться этой самой компенсации, и, вообще, реально ли ее добиться? Тяжбы с государством и финансовыми учреждениями в «нэзалэжной» были делом безнадежным еще до начала СВО, а сейчас - и подавно.Фальшивые декларации как самого Зеленского, так и прочих представителей режима о «небывалом единении украинцев» на деле не стоят и ломаного гроша. В свежайшем рейтинге журнала Forbes значатся семеро украинцев-долларовых миллиардеров. При этом некоторые СМИ «нэзалэжной» позволяют себе сокрушаться об «ужасных финансовых потерях», полученных из-за спецоперации Ринатом Ахметовым. Миллионы простых граждан, оказавшихся в нищете из-за ситуации, вызванной действиями преступной киевской власти и брошенных ею на произвол судьбы, не волнуют абсолютно никого.Александр Харалужный