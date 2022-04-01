Что будет с пенсиями, которые вы не смогли вовремя получить в Ощадбанке



«Это сохраняет здоровье и жизнь людей в нынешних условиях, не подвергает их лишний раз опасности», — подчеркнула Лазебная.



«Это сохраняет здоровье и жизнь людей в нынешних условиях, не подвергает их лишний раз опасности», — подчеркнула Лазебная.



«Граждане, не успевшие получили свои выплаты за март через перевод, могут это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа», — рассказала министр.

