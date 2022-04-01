Что будет с пенсиями, которые вы не смогли вовремя получить в Ощадбанке
Пенсии, которые украинцы не смогли вовремя получить из-за военных действий, они смогут забрать в Ощадбанке еще в течение двух месяцев с момента их зачисления.
Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
Чтобы людям не приходилось рисковать при оформлении и получении различных социальных пособий и выплат, всем, кто получал пособия, автоматически продлили срок их получения на весь военный период и на еще один месяц после войны.
«Это сохраняет здоровье и жизнь людей в нынешних условиях, не подвергает их лишний раз опасности», — подчеркнула Лазебная.
Вместе с тем, пенсионеры, которые проживают в горячих точках, и которым невозможно доставить пенсию Укрпочтой, они могут получить свои выплаты в отделениях Ощадбанка, куда были перенаправлены средства на специально открытые счета.
«Граждане, не успевшие получили свои выплаты за март через перевод, могут это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа», — рассказала министр.
Кроме того, люди могут перенаправить свою выплату с Ощадбанка на любой другой банк, в котором им будет удобнее получить свои деньги.
Для этого нужно позвонить на горячую линию Ощадбанка — 0 800 210 800.
Вопросы по пенсиям можно выяснить в Контакт-центре Пенсионного фонда Украины по таким телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.
Школа выживания - Сегодня, 16:27 150
Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
Чтобы людям не приходилось рисковать при оформлении и получении различных социальных пособий и выплат, всем, кто получал пособия, автоматически продлили срок их получения на весь военный период и на еще один месяц после войны.
«Это сохраняет здоровье и жизнь людей в нынешних условиях, не подвергает их лишний раз опасности», — подчеркнула Лазебная.
Вместе с тем, пенсионеры, которые проживают в горячих точках, и которым невозможно доставить пенсию Укрпочтой, они могут получить свои выплаты в отделениях Ощадбанка, куда были перенаправлены средства на специально открытые счета.
«Граждане, не успевшие получили свои выплаты за март через перевод, могут это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа», — рассказала министр.
Кроме того, люди могут перенаправить свою выплату с Ощадбанка на любой другой банк, в котором им будет удобнее получить свои деньги.
Для этого нужно позвонить на горячую линию Ощадбанка — 0 800 210 800.
Вопросы по пенсиям можно выяснить в Контакт-центре Пенсионного фонда Украины по таким телефонам: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71.
Школа выживания - Сегодня, 16:27 150
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