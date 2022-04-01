Бабушка с Донбасса с красным флагом становится символом борьбы с нацизмом

«Вот такие люди должны быть на передовицах всех печатных мировых изданий, а не гнусная рожа марионеточного украинского наркомана», — пишет автор поста.

В Екатеринбурге уличные художники нарисовали граффити с бабушкой, которая не прогнулась под неонацистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».Речь идет о резонансном случае, который произошел на Донбассе. Пожилая женщина вышла встречать людей в военной форме с советским флагом, полагая, что пришли российские военные.Однако это оказались украинские военнослужащие, которые начали потешаться над старушкой. Один из них передал женщине пакет с продуктами, отобрал флаг и стал топтать его ногами.Только тут бабушка все поняла. Она сложила все продукты в пакет и положила его на землю, отказываясь от такой «помощи».«За тот флаг, за который мои родители воевали. А вы ногами топчите», — с горечью сказала храбрая женщина.источник