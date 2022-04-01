На Западе поглумились над Жириновским после похорон

В американских СМИ вышли материалы о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в статьях его охарактеризовали нелестно.Так, в публикации The Washington Post Жириновского назвали ультранационалистическим российским политическим лидером, смутьяном, который стал популярным в «хаотичные постсоветские 1990-е», передает канал «360».«Многие характеризовали его как напыщенного шута и фанатика со склонностью к агрессии по отношению к женщинам и журналистам», – отметило СМИ.Жириновского также назвали «откровенным антисемитом», который «сыграл на чувствах зависти, страха, ностальгии и обиды».В издании Politico российского политика назвали «ультраправым политическим тяжеловесом». В статье говорится, что он «давал выход обидам националистически настроенных россиян своими озлобленными разглагольствованиями».«Фигура типа придворного шута», – заявили в издании, назвав его российским аналогом экс-президента США Дональда Трампа.«Известен угрозами применить ядерное оружие против различных стран, отнять Аляску у Соединенных Штатов и расширить границы России до такой степени, что ее солдаты могли бы «мыть сапоги в теплых водах Индийского океана», – отметило агентство Reuters.Журналисты Би-Би-Си назвали члена партии ЛДПР ультранационалистическим политическим лидером, который построил карьеру «на пламенных репликах и абсурдных выходках». Его назвали частью официальной оппозиции, которую «терпел Владимир Путин».Кристина Цыцура