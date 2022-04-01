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Сегодня

Захваченный силами ЛНР у ВСУ курьезный британский бронетранспортер Saxon

Sergey Сегодня, 18:4550Новости
Захваченный силами ЛНР у ВСУ курьезный британский бронетранспортер Saxon
Вокруг поставки которых Украине в 2015 г. было столько шума и о которых с тех пор почти забыли (видимо, в действующем состоянии на Украине к 2022 г. оставалось лишь несколько машин из 75 полученных).

Не могу не признать, что в мире есть вещи и похуже австралийского Бушмастера, разумеется, тоже на Украине.
Сергей Коляснико

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