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Попытка эвакуации главарей В«АзоваВ» из Мариуполя по морю сорвана вЂ” Минобороны

root Сегодня, 21:000Новости
Попытка эвакуации главарей В«АзоваВ» из Мариуполя по морю сорвана вЂ” Минобороны
Попытка эвакуации главарей В«АзоваВ» из Мариуполя по морю сорвана вЂ” Минобороны

Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наёмников.
Об этом заявил на вечернем брифинге 9 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что после провала предыдущих акций эвакуации по воздуху вертолетами, украинская сторона попыталась воспользоваться морским путем.
«Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю. В темное время суток украинский сухогруз „Апачи“, приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу», — доложил генерал.

Российские военные зафиксировали, как в 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь».
«На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза», — рассказал представитель ведомства.

При этом, во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я „Маньяк“, иду к тебе». На берегу судно явно ждали — там наблюдались сигнальные костры.
После безуспешных попыток остановить судно сигналами и предупреждениями в 22.53 по нарушителю был открыт артиллерийский огонь.
«В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна. После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков», — заключил Конашенков.

По данным Минобороны, в результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем был отконвоирован в порт Ейск.
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