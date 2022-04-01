Попытка эвакуации главарей В«АзоваВ» из Мариуполя по морю сорвана вЂ” Минобороны

«Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю. В темное время суток украинский сухогруз „Апачи“, приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу», — доложил генерал.

«На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза», — рассказал представитель ведомства.

«В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна. После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков», — заключил Конашенков.

Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наёмников.Об этом заявил на вечернем брифинге 9 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что после провала предыдущих акций эвакуации по воздуху вертолетами, украинская сторона попыталась воспользоваться морским путем.Российские военные зафиксировали, как в 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь».При этом, во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я „Маньяк“, иду к тебе». На берегу судно явно ждали — там наблюдались сигнальные костры.После безуспешных попыток остановить судно сигналами и предупреждениями в 22.53 по нарушителю был открыт артиллерийский огонь.По данным Минобороны, в результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем был отконвоирован в порт Ейск.источник