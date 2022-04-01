В Курской области со стороны Украины обстреляли погранпост

«Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал губернатор.

Пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка в Курской области был обстрелян из минометов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Старовойт уточнил, что точка, откуда велся огонь, была подавлена ответным огнем российских пограничников. По его словам, ситуация в приграничных районах сейчас находится под контролем.