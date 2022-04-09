Истребители НАТО начинают пугать наши гражданские самолеты. Ответки не боятся?

Северо-Атлантический альянс вляпался в скандал. Международный.Пассажирский самолёт Air Serbia, следовавший по маршруту по маршруту Белград-Москва вблизи границы России и Латвии обнаружил, что поблизости летит истребитель НАТО. Некоторое время он сопровождал гражданский борт, потом скрылся так же внезапно, как и появился.Президент Сербии Александр Вучич готов рвать и метать: «Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет, и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это… Что им делать с этим самолетом, когда в нашем — пассажиры», — заявил Вучич, ссылаясь на информацию, полученную от пилотов, выполнявший злополучный рейс.По его словам, пилоты в рапорте отметили, что почувствовали напряжение, и что следует учитывать высокие риски, связанные с тем, что рейсы между Москвой и Белградом выполняется в военных условиях.Если что — сербские самолёты делают крюк в западном направлении, специально облетая зону спецоперации. То есть «военные условия» искусственно создаются даже там, где их быть не должно.Ко всему прочему Air Serbia является на сегодняшний день единственной европейской авиакомпанией, осуществляющей прямые рейсы в Москву. И в службу безопасности аэропорта регулярно поступают анонимные сообщения о бомбах на борту именно этого рейса.Поэтому нельзя исключать и то, что НАТО таким образом, пыталось надавить на Белград, чтобы Сербия прервала авиасообщение с Россией.Учитывая все обстоятельства, в то, что натовский истребитель мимо пролетал, да не туда залетел, мало кто верит. Это новость в соцсетях вызвала нешуточный переполох. Пользователи стараются превзойти друг друга в гневных тирадах:«Удивительно, это мне одному кажется или… 1) История Малазийский самолёт 2) История с тем как в Сирии военный борт прикрывался пассажирским лайнером. 3) Сербский Самолёт…»;«НАТО сбить пассажирский самолёт хотели, чтобы потом Россию обвинить. Дескать, мы там не летаем, так что Россия, больше некому.»«Наши должны были видеть вторую цель на радарах и выслать перехватчиков для уничтожения этой второй цели. Почему этого не произошло? Почему ему дали уйти? Безобразие…»Впрочем, винить российские ПВО в том, что они прошляпили натовский истребитель преждевременно, считает бывший полковник ВВС СССР Виктор Алкснис.— Нужно знать точные координаты, где произошел инцидент. Скорее всего, речь идёт не о вторжении истребителя НАТО в воздушное пространство РФ, а об опасном сближении самолётов в зоне ответственности российской диспетчерской службы. Есть определённые маршруты для полётов, и по ним могут передвигаться любые самолёты, в том числе — истребители.Но полёт через воздушное пространство России должен обязательно согласовываться с российскими властями. У нас осуществляется радиолокационный контроль, особенно — на больших высотах. Так что пролёт самолёта НАТО без соответствующего разрешения крайне маловероятен. И то, что ПВО его пропустили — тоже.— А вот в международных воздушных коридорах диспетчерские службы отвечают и за то пространство, которое не находится в юрисдикции страны, которую они представляют. Поэтому нужно понимать, где именно произошло сближение самолётов, кто отвечал за безопасность полётов в этой географической точке. Впрочем, российские диспетчеры, судя по всему, отреагировали оперативно. Они своевременно предупредили экипаж сербского лайнера о том, что поблизости от него находится еще один борт, — считает эксперт.Поскольку о факте нарушения воздушного пространства РФ не сообщалось, то, скорее всего, инцидент действительно имел место не над российской территорией. Но неприятный осадок остаётся. Ведь появление военного борта рядом с пассажирским, да еще — внезапное, да еще — вблизи границы (а учитывая размеры прибалтийских государств и скорости современной авиатехники под определение «вблизи» попадает почти всё, что происходит в небе над ними) всегда попахивает провокацией.— На территории Прибалтики располагаются ВВС НАТО. И ведут они себя достаточно вызывающе, — объясняет военный эксперт Алексей Леонков. Они часто сопровождают самолеты, маршруты которых проходят поблизости от Калининградской области. В основном это российские воздушные суда, которые включают транспондеры, как и все гражданские лайнеры. Таким образом альянс демонстрируют свою силу.Видимо сейчас они пытаются поднять шумиху по поводу безопасности воздушных полётов. Они ведь запретили пролёт российских авиакомпаний через своё воздушное пространство, в том числе — через Латвию. Сербский самолёт могли перепутать с российским, поэтому подогнали к нему истребитель, который убедился в том, что самолёт — не российский, и улетел. Потому что сигналом транспондера они не доверяют, думают, мы — хитрые, используем сербские, мексиканские, еще какие-нибудь. Что-то летит вблизи России — надо проверить.Но я вот думаю: а если бы это был российский пассажирский самолёт, что они бы сделали? Начали бы сбивать?Вера Жердева