Завтра днем на Луганщине до 24 градусов тепла. А с понедельника дожди с грозами





«С 21:00 9 апреля до 21:00 10 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла», — говорится в сообщении.



В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 7-9 градусов, днем — 22-24 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 8-10 градусов, днем — от 21 до 23 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 22 до 24 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в воскресенье сохранится сухая погода, в последующие дни местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будут отмечаться незначительные колебания температурного фона.

Погода в Луганске - Сегодня, 22:41 95 Температура воздуха на Луганщине 10 апреля будет колебаться от плюс 6 градусов ночью до 24 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганскй Центр гидрометеорологии.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 7-9 градусов, днем — 22-24 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 8-10 градусов, днем — от 21 до 23 градусов тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 22 до 24 градусов тепла.По предварительному прогнозу, в воскресенье сохранится сухая погода, в последующие дни местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будут отмечаться незначительные колебания температурного фона.Погода в Луганске - Сегодня, 22:41 95

Метки: {keywords}