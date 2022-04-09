Завтра днем на Луганщине до 24 градусов тепла. А с понедельника дожди с грозами
Температура воздуха на Луганщине 10 апреля будет колебаться от плюс 6 градусов ночью до 24 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганскй Центр гидрометеорологии.
«С 21:00 9 апреля до 21:00 10 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 7-9 градусов, днем — 22-24 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 8-10 градусов, днем — от 21 до 23 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 22 до 24 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в воскресенье сохранится сухая погода, в последующие дни местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будут отмечаться незначительные колебания температурного фона.
Погода в Луганске - Сегодня, 22:41 95
«С 21:00 9 апреля до 21:00 10 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла», — говорится в сообщении.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 7-9 градусов, днем — 22-24 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается плюс 8-10 градусов, днем — от 21 до 23 градусов тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 22 до 24 градусов тепла.
По предварительному прогнозу, в воскресенье сохранится сухая погода, в последующие дни местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будут отмечаться незначительные колебания температурного фона.
Погода в Луганске - Сегодня, 22:41 95
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