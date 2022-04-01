Сегодня: Иларион — выверни оглобли. Что нужно сделать обязательно, а чего делать нельзя
10 апреля 2022 года проходит православный день памяти Илариона Нового и народный праздник Иларион — выверни оглобли. Старинные традиции, запреты и представления.
10 апреля 2022 года что можно делат
Православная Церковь чтит память преподобного Илариона Нового (694-754). Святому молятся для защиты людей и скота от диких животных, для хорошей рыбной ловли, скорейшего дождя, избавления от болезней, изгнания бесов из жилищ и людей.
В народной традиции к имени святого Илариона прибавилось «Выверни оглобли». Это значит, что с приходом весны и таяния снега, сани уже не годятся в качестве средства передвижения, из них выворачивают оглобли и отправляют на хранение до следующей зимы.
Помимо зимних саней, принято убирать до следующей зимы зимнюю одежду, обувь, предметы, которые используются в зимнее время, инструменты. Перед этим их чистят, приводят в порядок.
Если на прудах уже полностью сходил лёд, выходили на их очистку. Убирали мусор и грязь, которая скопилась в водоёмах за зиму. Занимались также чисткой колодцев, родников, берегов рек. Перед такой работой рекомендуется перекреститься, произнести молитву, чтобы Водяной и водяные духи не навредили.
Считается, что повсеместно начинает распускаться мать-и-мачеха. Соответственно, травники, которые используют данное растение для приготовления настоев, сушат и заготавливают его другим способом, выходят на сборы.
В этот день теряет свою силу так называемый Степанов венок, который делался 15 августа, в праздник Степана Сеновала. При помощи определённых обрядов таким венком лечили заболевших на протяжении зимы.
Люди, рождённые в этот день, обладают смелостью.
Они не боятся быть самими собой и следовать даже к самой сложной цели. Враги, противники и конкуренты их не пугают.
Благодаря твёрдости духа и небывалой храбрости, такие люди способны на большие дела.
10 апреля 2022 года что нельзя делать
Нельзя ругаться возле прудов и других водоёмов, особенно чертыхаться, поминать нечисть любыми словами. В этот день пруды чистят, водяные духи должны радоваться тому, что люди заботятся об их месте обитания. В противном случае они могут разозлиться и отомстить в последующем. Кроме того, поругавшиеся у водоёмов могут стать заклятыми врагами на долгие годы.
Нельзя ругаться супругам и родственникам — к плохим отношениям.
Нельзя потрошить кур — к насмешкам и появлению слухов.
Нельзя обижать птиц, домашних и диких, ругать, кидаться в них, прогонять — отпугнуть удачу.
Интересное поверье говорит о том, что сегодня нельзя выворачивать карманы — предвещает кражу.
Нельзя тушить свечи, они должны догореть сами — к потере в семье. Если же свеча сама потухла, так и не догорев, это говорит о грядущих неприятностях.
Нельзя хлопать дверями — разбудить и разозлить Домового, который начнёт буянить и проказничать. Если всё-таки не получилось закрыть дверь тихо, домашнего духа нужно задобрить, поставив за печкой или в уголке на кухне миску с молоком, кусочек пирога, немного каши, конфеты или другие угощения.
Нельзя жадничать — к нужде. По этой же причине нельзя переедать.
Нельзя воровать, даже ради смеха — к большому позору.
Народные приметы на 10 апреля 2022 года
Восходящее солнце ярко-красное — к дождю.
Много облаков на восходе, солнце вскоре прячется в облаке — также говорит о том, что погода днём будет дождливая.
На закате солнце большое и красное — к ясной погоде на следующий день.
Весь день облачно, а к вечеру солнце засияло — ненастье затянется.
Глухой и продолжительный гром — ближайшие недели будут дождливыми.
Сороки сидят на верхних ветках деревьев или на самых верхушках — скоро потеплеет.
Дождь — к хорошему урожаю.
Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.
Чибис низко летит и кричит — лето будет засушливым.
Культура - Сегодня, 05:00 111
10 апреля 2022 года что можно делат
Православная Церковь чтит память преподобного Илариона Нового (694-754). Святому молятся для защиты людей и скота от диких животных, для хорошей рыбной ловли, скорейшего дождя, избавления от болезней, изгнания бесов из жилищ и людей.
В народной традиции к имени святого Илариона прибавилось «Выверни оглобли». Это значит, что с приходом весны и таяния снега, сани уже не годятся в качестве средства передвижения, из них выворачивают оглобли и отправляют на хранение до следующей зимы.
Помимо зимних саней, принято убирать до следующей зимы зимнюю одежду, обувь, предметы, которые используются в зимнее время, инструменты. Перед этим их чистят, приводят в порядок.
Если на прудах уже полностью сходил лёд, выходили на их очистку. Убирали мусор и грязь, которая скопилась в водоёмах за зиму. Занимались также чисткой колодцев, родников, берегов рек. Перед такой работой рекомендуется перекреститься, произнести молитву, чтобы Водяной и водяные духи не навредили.
Считается, что повсеместно начинает распускаться мать-и-мачеха. Соответственно, травники, которые используют данное растение для приготовления настоев, сушат и заготавливают его другим способом, выходят на сборы.
В этот день теряет свою силу так называемый Степанов венок, который делался 15 августа, в праздник Степана Сеновала. При помощи определённых обрядов таким венком лечили заболевших на протяжении зимы.
Люди, рождённые в этот день, обладают смелостью.
Они не боятся быть самими собой и следовать даже к самой сложной цели. Враги, противники и конкуренты их не пугают.
Благодаря твёрдости духа и небывалой храбрости, такие люди способны на большие дела.
10 апреля 2022 года что нельзя делать
Нельзя ругаться возле прудов и других водоёмов, особенно чертыхаться, поминать нечисть любыми словами. В этот день пруды чистят, водяные духи должны радоваться тому, что люди заботятся об их месте обитания. В противном случае они могут разозлиться и отомстить в последующем. Кроме того, поругавшиеся у водоёмов могут стать заклятыми врагами на долгие годы.
Нельзя ругаться супругам и родственникам — к плохим отношениям.
Нельзя потрошить кур — к насмешкам и появлению слухов.
Нельзя обижать птиц, домашних и диких, ругать, кидаться в них, прогонять — отпугнуть удачу.
Интересное поверье говорит о том, что сегодня нельзя выворачивать карманы — предвещает кражу.
Нельзя тушить свечи, они должны догореть сами — к потере в семье. Если же свеча сама потухла, так и не догорев, это говорит о грядущих неприятностях.
Нельзя хлопать дверями — разбудить и разозлить Домового, который начнёт буянить и проказничать. Если всё-таки не получилось закрыть дверь тихо, домашнего духа нужно задобрить, поставив за печкой или в уголке на кухне миску с молоком, кусочек пирога, немного каши, конфеты или другие угощения.
Нельзя жадничать — к нужде. По этой же причине нельзя переедать.
Нельзя воровать, даже ради смеха — к большому позору.
Народные приметы на 10 апреля 2022 года
Восходящее солнце ярко-красное — к дождю.
Много облаков на восходе, солнце вскоре прячется в облаке — также говорит о том, что погода днём будет дождливая.
На закате солнце большое и красное — к ясной погоде на следующий день.
Весь день облачно, а к вечеру солнце засияло — ненастье затянется.
Глухой и продолжительный гром — ближайшие недели будут дождливыми.
Сороки сидят на верхних ветках деревьев или на самых верхушках — скоро потеплеет.
Дождь — к хорошему урожаю.
Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.
Чибис низко летит и кричит — лето будет засушливым.
Культура - Сегодня, 05:00 111
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