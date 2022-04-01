Сегодня: Иларион — выверни оглобли. Что нужно сделать обязательно, а чего делать нельзя



10 апреля 2022 года что можно делат

Православная Церковь чтит память преподобного Илариона Нового (694-754). Святому молятся для защиты людей и скота от диких животных, для хорошей рыбной ловли, скорейшего дождя, избавления от болезней, изгнания бесов из жилищ и людей.

В народной традиции к имени святого Илариона прибавилось «Выверни оглобли». Это значит, что с приходом весны и таяния снега, сани уже не годятся в качестве средства передвижения, из них выворачивают оглобли и отправляют на хранение до следующей зимы.

Помимо зимних саней, принято убирать до следующей зимы зимнюю одежду, обувь, предметы, которые используются в зимнее время, инструменты. Перед этим их чистят, приводят в порядок.

Если на прудах уже полностью сходил лёд, выходили на их очистку. Убирали мусор и грязь, которая скопилась в водоёмах за зиму. Занимались также чисткой колодцев, родников, берегов рек. Перед такой работой рекомендуется перекреститься, произнести молитву, чтобы Водяной и водяные духи не навредили.

Считается, что повсеместно начинает распускаться мать-и-мачеха. Соответственно, травники, которые используют данное растение для приготовления настоев, сушат и заготавливают его другим способом, выходят на сборы.

В этот день теряет свою силу так называемый Степанов венок, который делался 15 августа, в праздник Степана Сеновала. При помощи определённых обрядов таким венком лечили заболевших на протяжении зимы.

Люди, рождённые в этот день, обладают смелостью.

Они не боятся быть самими собой и следовать даже к самой сложной цели. Враги, противники и конкуренты их не пугают.

Благодаря твёрдости духа и небывалой храбрости, такие люди способны на большие дела.

10 апреля 2022 года что нельзя делать



Нельзя ругаться возле прудов и других водоёмов, особенно чертыхаться, поминать нечисть любыми словами. В этот день пруды чистят, водяные духи должны радоваться тому, что люди заботятся об их месте обитания. В противном случае они могут разозлиться и отомстить в последующем. Кроме того, поругавшиеся у водоёмов могут стать заклятыми врагами на долгие годы.

Нельзя ругаться супругам и родственникам — к плохим отношениям.

Нельзя потрошить кур — к насмешкам и появлению слухов.

Нельзя обижать птиц, домашних и диких, ругать, кидаться в них, прогонять — отпугнуть удачу.

Интересное поверье говорит о том, что сегодня нельзя выворачивать карманы — предвещает кражу.

Нельзя тушить свечи, они должны догореть сами — к потере в семье. Если же свеча сама потухла, так и не догорев, это говорит о грядущих неприятностях.

Нельзя хлопать дверями — разбудить и разозлить Домового, который начнёт буянить и проказничать. Если всё-таки не получилось закрыть дверь тихо, домашнего духа нужно задобрить, поставив за печкой или в уголке на кухне миску с молоком, кусочек пирога, немного каши, конфеты или другие угощения.

Нельзя жадничать — к нужде. По этой же причине нельзя переедать.

Нельзя воровать, даже ради смеха — к большому позору.

Народные приметы на 10 апреля 2022 года



Восходящее солнце ярко-красное — к дождю.

Много облаков на восходе, солнце вскоре прячется в облаке — также говорит о том, что погода днём будет дождливая.

На закате солнце большое и красное — к ясной погоде на следующий день.

Весь день облачно, а к вечеру солнце засияло — ненастье затянется.

Глухой и продолжительный гром — ближайшие недели будут дождливыми.

Сороки сидят на верхних ветках деревьев или на самых верхушках — скоро потеплеет.

Дождь — к хорошему урожаю.

Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.

Чибис низко летит и кричит — лето будет засушливым.

Культура - Сегодня, 05:00 111 10 апреля 2022 года проходит православный день памяти Илариона Нового и народный праздник Иларион — выверни оглобли. Старинные традиции, запреты и представления.10 апреля 2022 года что можно делатПравославная Церковь чтит память преподобного Илариона Нового (694-754). Святому молятся для защиты людей и скота от диких животных, для хорошей рыбной ловли, скорейшего дождя, избавления от болезней, изгнания бесов из жилищ и людей.В народной традиции к имени святого Илариона прибавилось «Выверни оглобли». Это значит, что с приходом весны и таяния снега, сани уже не годятся в качестве средства передвижения, из них выворачивают оглобли и отправляют на хранение до следующей зимы.Помимо зимних саней, принято убирать до следующей зимы зимнюю одежду, обувь, предметы, которые используются в зимнее время, инструменты. Перед этим их чистят, приводят в порядок.Если на прудах уже полностью сходил лёд, выходили на их очистку. Убирали мусор и грязь, которая скопилась в водоёмах за зиму. Занимались также чисткой колодцев, родников, берегов рек. Перед такой работой рекомендуется перекреститься, произнести молитву, чтобы Водяной и водяные духи не навредили.Считается, что повсеместно начинает распускаться мать-и-мачеха. Соответственно, травники, которые используют данное растение для приготовления настоев, сушат и заготавливают его другим способом, выходят на сборы.В этот день теряет свою силу так называемый Степанов венок, который делался 15 августа, в праздник Степана Сеновала. При помощи определённых обрядов таким венком лечили заболевших на протяжении зимы.Люди, рождённые в этот день, обладают смелостью.Они не боятся быть самими собой и следовать даже к самой сложной цели. Враги, противники и конкуренты их не пугают.Благодаря твёрдости духа и небывалой храбрости, такие люди способны на большие дела.10 апреля 2022 года что нельзя делатьНельзя ругаться возле прудов и других водоёмов, особенно чертыхаться, поминать нечисть любыми словами. В этот день пруды чистят, водяные духи должны радоваться тому, что люди заботятся об их месте обитания. В противном случае они могут разозлиться и отомстить в последующем. Кроме того, поругавшиеся у водоёмов могут стать заклятыми врагами на долгие годы.Нельзя ругаться супругам и родственникам — к плохим отношениям.Нельзя потрошить кур — к насмешкам и появлению слухов.Нельзя обижать птиц, домашних и диких, ругать, кидаться в них, прогонять — отпугнуть удачу.Интересное поверье говорит о том, что сегодня нельзя выворачивать карманы — предвещает кражу.Нельзя тушить свечи, они должны догореть сами — к потере в семье. Если же свеча сама потухла, так и не догорев, это говорит о грядущих неприятностях.Нельзя хлопать дверями — разбудить и разозлить Домового, который начнёт буянить и проказничать. Если всё-таки не получилось закрыть дверь тихо, домашнего духа нужно задобрить, поставив за печкой или в уголке на кухне миску с молоком, кусочек пирога, немного каши, конфеты или другие угощения.Нельзя жадничать — к нужде. По этой же причине нельзя переедать.Нельзя воровать, даже ради смеха — к большому позору.Народные приметы на 10 апреля 2022 годаВосходящее солнце ярко-красное — к дождю.Много облаков на восходе, солнце вскоре прячется в облаке — также говорит о том, что погода днём будет дождливая.На закате солнце большое и красное — к ясной погоде на следующий день.Весь день облачно, а к вечеру солнце засияло — ненастье затянется.Глухой и продолжительный гром — ближайшие недели будут дождливыми.Сороки сидят на верхних ветках деревьев или на самых верхушках — скоро потеплеет.Дождь — к хорошему урожаю.Спящая кошка прячет нос в лапки — к непогоде и холодам.Чибис низко летит и кричит — лето будет засушливым.Культура - Сегодня, 05:00 111

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