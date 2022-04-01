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На границе с РФ со стороны Луганска установили три новых автомобильных пункта пропуска

bot Сегодня, 06:4558Новости
На границе с РФ со стороны Луганска установили три новых автомобильных пункта пропуска
В Луганске установили три новых автомобильных пункта пропуска на границе с Россией северных районах.


Установлено три пункта пропуска:
межгосударственный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Меловое — Чертково»;
международный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Просяное — Бугаевка»;
международный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Танюшевка — Ровеньки».
После открытия пунктов пропуска планируется «организовать пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль при осуществлении пропуска лиц, грузов, товаров и животных через госграницу с РФ». Новости Региона - Сегодня, 06:32 72

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