На границе с РФ со стороны Луганска установили три новых автомобильных пункта пропуска







Установлено три пункта пропуска:

межгосударственный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Меловое — Чертково»;

международный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Просяное — Бугаевка»;

международный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Танюшевка — Ровеньки».

После открытия пунктов пропуска планируется «организовать пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль при осуществлении пропуска лиц, грузов, товаров и животных через госграницу с РФ». Новости Региона - Сегодня, 06:32 72 В Луганске установили три новых автомобильных пункта пропуска на границе с Россией северных районах.Установлено три пункта пропуска:межгосударственный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Меловое — Чертково»;международный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Просяное — Бугаевка»;международный автомобильный, грузопассажирский пункт пропуска «Танюшевка — Ровеньки».После открытия пунктов пропуска планируется «организовать пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль при осуществлении пропуска лиц, грузов, товаров и животных через госграницу с РФ». Новости Региона - Сегодня, 06:32 72

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