Не бросить своих. Как нам спасти жертвы банды Зеленского

Так называемый секретарь, так называемого СНБО, так называемой Украины военный преступник Данилов сообщил, что по приказу своего шефа военного преступника Зеленского организовал подготовку «списков коллаборационистов».С точки зрения Данилова таковыми являются не только те, кто сотрудничал с российскими войсками и не только те, кто принимал российскую гуманитарную помощь, и даже не только те, кто просто не выражал публично отвращения в отношении России и русских. По словам Данилова, коллаборационистами будут считаться даже те, кто «выступали на всех телеэфирах нашей страны,.. были ведущими наших программ и взывали о нашем государстве, о стране, о демократии, о свободе слова и много других вещей».То есть, любой человек, чьё мнение в конкретный момент, пусть даже случайно, не совпало с актуальной позицией киевской хунты или совпало не полностью, или чей восторг бандой Зеленского показался недостаточным, рискует попасть в списки коллаборационистов, с перспективой в ближайшем будущем оказаться реквизитом при подготовке очередной провокации в очередной Буче. Режиму кровь из носу нужны «миллионы жертв российской агрессии». Если Россия их ему не предоставляет, он сам справится. В конце концов, убийство беспомощных и безоружных — любимое занятие «героев Украины», решающий аргумент в политической дискуссии.Расширительное толкование Даниловым термина коллаборационизм свидетельствует об окончательном превращении украинского режима в обычную нацистскую банду. Подчеркну — это уже не нацистское государство, а нацистская банда. В рейхе у Гитлера действовали хоть и специфические, но законы. Даже евреев, нацисты вначале пытались выдавить за границу и лишь в 1942 году, убедившись, что западными государствами управляют такие же антисемиты, не рвущиеся предоставлять убежище миллионам евреев рейха, перешли к тотальному уничтожению. Все остальные, могли чувствовать себя в относительной безопасности, если они сами и их близкие (в рейхе действовал принцип коллективной ответственности близких родственников) не нарушали нацистские законы.В банде Зеленского никакой закон не действует. Случайной жертвой произвола вооружённой нечисти может стать каждый. То что нечисть ещё и сама себя иногда убивает — не проблема, проблема в том, что друг в друга они стреляют редко, в основном в мирных и безоружных. Банда Зеленского хуже, чем банда пана-атамана Грициана Таврического в «Свадьбе в Малиновке». Грициан Таврический — пародия на махновских атаманов, создававших анархические крестьянские «республики», а Зеленский — пародия на гоголевского Янкеля, играющего Тараса Бульбу. Зеленский хочет вызывать страх, но вызывает только мерзкое чувство гадливости.Тем не менее, людям грозит реальная опасность. Причём если случайным людям грозит случайная опасность — кто-то попадётся под руку отрядам террористической обороны при подготовке очередной Бучи, но большинство чаша сия минует, то людям, которые действительно пытались с нацистским режимом бороться или, по крайней мере публично высказывали несогласие с его идеями, целями и методами опасность грозит нешуточная, не случайная.По состоянию на две недели назад только в Киеве числилось 600 человек оппозиционеров, арестованных СБУ или просто пропавших. Среди них Дмитрий Джангиров, Василий Волга, Ян Таксюр и многие другие. За две недели количество схваченных и пропавших увеличилось раза в два (судя по сообщениям из Киева о новых арестах), но официальная статистика больше не публикуется. Помимо этого людей просто убивают или, в лучшем случае избивают до полусмерти на улице, как избили Диму Козионова, лежащего сейчас дома с поломанными рёбрами, без документов (изъяли неведомо кто) и без денег («патриоты» конфисковали, заодно отобрав машину). При этом Дима, не будучи журналистом, никогда ничего не писал о хунте, не высказывался радикально в социальных сетях. Он просто дружил не с теми, с кем надо.Часть людей перешла на нелегальное положение и сидит в подполье, без денег, без работы и уже почти без надежды дождаться освободительную армию. Когда войска стояли в пригородах Киева была надежда, что отсиживаться в подполье придётся одну-две недели. На это у людей должно было хватить собственного накопленного ресурса. Но сейчас понятно, что скрываться от нацистских убийц им придётся не менее нескольких месяцев. За это время некоторые рискуют просто умереть от голода.У российского руководства достаточно проблем с проведением спецоперации, с разгорающейся войной против России коллективного Запада, с отечественной пятой колонной, пытающейся убедить Кремль и народ в необходимости капитуляции и покаяния перед Западом. Если мы будем надеяться на то, что российские чиновники озаботятся судьбами уничтожаемых хунтой последних русских на Украине, мы обречём наших товарищей на гибель. Чиновники просто даже не узнают о существовании такой проблемы — у нас нет ведомства специально занимающегося проблемами русских на Украине, а за пределы своей компетенции аппарат по собственной инициативе не выходит.Чтобы проблему заметили и начали решать, её необходимо обозначить. Это как Бессмертный полк, ставший общегосударственным мероприятием, но родившийся как народная инициатива.Что мы можем сделать?Для начала хотя бы собрать в редакции Украина.Ру деньги для поддержки тех оставшихся на Украине авторов, которые не могут сейчас писать для издания и лишены средств к существованию. Думаю, что тысяч сто мы вполне способны собрать (скинувшись по кто сколько может). На эти деньги на Украине могут существовать месяц пять семей.Собрав деньги и найдя способ их переброски на Украину, мы на втором этапе можем обратиться к руководству МИА «Россия сегодня», с просьбой поддержать эту акцию информационно и организационно, распространить её на всё агентство.Особо подчеркну, что финансирование поддержки преследуемых украинским режимом должно осуществляться исключительно на добровольные пожертвования, чтобы ни у кого не возникало искушения попытаться вызывать недовольство населения тем, что бюджетные деньги тратятся на граждан другого государства, которые по каким-то причинам за восемь лет не смогли или не захотели перебраться в Россию.На третьем этапе, агентство может уже официально обратиться в Кремль с просьбой подумать о законодательном обеспечении народной инициативы, о расширении поддержки на всех украинских узников совести, а не только на журналистов или известных политиков.Мы должны составлять и публиковать списки незаконно задержанных, подвергшихся за свои политические взгляды нападениям, пропавших без вести. Выносить ссылки на эти списки на первые страницы изданий, рассылать их в Думу, в АП, в Следком, в МИД, в зарубежные посольства в Москве, в том числе в посольства стран, поддерживающих Украину. С этих последних требовать ответ за поддержку людоедского нацистского режима.Нацисты боятся огласки своих злодеяний. Максимальная публичность, максимальная огласка могут спасти хотя бы часть преследуемых сегодня на Украине наших товарищей.Но бороться надо за освобождение всех без исключение политических заключённых Украины, в том числе и тех, кто сам поддерживал становление нынешнего режима, а потом, проиграв конкурентную борьбу оказался в оппозиции нынешней власти. Те украинские политические заключённые, которые не поддерживают Россию, которые причастны к преступлениям киевского режима должны быть судимы открытым судом, за свои реальные, а не вымышленные Киевом преступления. Они должны получить срок, не за «пособничество Кремлю», а за соучастие в государственном перевороте, развязывание гражданской войны, подготовку агрессии против России и Белоруссии.Любой человек имеет право на беспристрастное судебное разбирательство. Его вина должна быть доказана, а не провозглашена Зеленским или Даниловым. Тысячи брошены на Украине за решётку и будут в ближайшее время убиты, чтобы освободить в тюрьмах места для анонсированных Даниловым десятков тысяч новых «коллаборационистов».Западные покровители поставили перед киевским режимом задачу оставить от Украины набитые трупами руины бывших городов и сёл — безжизненную, отравленную трупным ядом землю, которую пришлось бы заселять и обустраивать заново. Российская армия делает всё для того, чтобы сорвать людоедские планы хунты и её хозяев, но спасти всех она не в силах. Наша задача помочь ей, максимально осложнив украинскому зверью процесс расправы над русскими людьми.Чем больше в мире будут говорить об украинских политзаключённых, чем больше вопросов об их судьбе будут задавать хунте, тем сложнее будет палачам тихо от них избавляться, тем меньше, в конечном итоге они убьют, тем больше людей доживёт до победы, тем больше будет в конечном итоге тех, кто готов помочь России после войны навести нормальный порядок на украинских территориях.Ростислав Ищенко