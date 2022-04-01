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Столтенберг спрогнозировал В«перезагрузкуВ» НАТО

root Сегодня, 09:3026Новости
Столтенберг спрогнозировал В«перезагрузкуВ» НАТО

Североатлантический альянс находится на этапе «фундаментальной трансформации». Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистом The Telegraph.
По словам политика, грядет «перезагрузка» всего военного блока.
«НАТО находится в разгаре фундаментальной трансформации… Сейчас мир меняется и НАТО меняется», — отметил Ценс Столтенберг.

Ранее он заявил, что Североатлантический альянс продолжит наращивать присутствие на восточном фланге. Однако Россия выступает против расширения НАТО, Москва в конце 2021 года направила руководству блока документы с соответствующей инициативой.
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