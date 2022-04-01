Столтенберг спрогнозировал В«перезагрузкуВ» НАТО

«НАТО находится в разгаре фундаментальной трансформации… Сейчас мир меняется и НАТО меняется», — отметил Ценс Столтенберг.

Североатлантический альянс находится на этапе «фундаментальной трансформации». Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с журналистом The Telegraph.По словам политика, грядет «перезагрузка» всего военного блока.Ранее он заявил, что Североатлантический альянс продолжит наращивать присутствие на восточном фланге. Однако Россия выступает против расширения НАТО, Москва в конце 2021 года направила руководству блока документы с соответствующей инициативой.источник