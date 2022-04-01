В Госдуме ответили на слова Борреля о продолжении военных действий на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».«Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран», — сказал он.Шеремет выразил мнение, что Евросоюз и НАТО заинтересованы в превращении Украины в «черную зону», где будет происходить длительный военный конфликт с Россией.Ранее Боррель написал в Twitter, что «эта война должна быть выиграна на поле боя», а также напомнил о ранее выделенных €500 миллионах на поставки оружия Украине.источник