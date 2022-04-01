В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС



«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».



Россия должна временно прекратить поставлять в страны Евросоюза энергоресурсы до тех пор, пока ЕС не осознает, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его слова, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.Валентина Григоренко