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В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС

root Сегодня, 11:000Новости
В Госдуме предложили приостановить поставку газа в ЕС

Россия должна временно прекратить поставлять в страны Евросоюза энергоресурсы до тех пор, пока ЕС не осознает, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».

По его слова, в ЕС совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
Валентина Григоренко

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