Киев получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы от российских кораблей

Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon или их аналоги для защиты Одессы от российского флота. Решение принято по итогам визита в Киев британского премьера Бориса Джонсона.О том, что британцы намерены вооружить украинскую армию или остатка ВМС Украины противокорабельными ракетами, сообщалось еще неделю назад, об этом был один из новостных материалов "Военного обозрения". Сейчас информация получила подтверждение, об этом пишут как российские интернет ресурсы, так и различные украинские паблики.Остается невыясненным только один вопрос, какие именно ракеты намерены поставить британцы и в каком виде. Все дело в том, что у Украины нет кораблей для размещения противокорабельных ракет типа Harpoon, ну, или их аналогов. На сегодняшний день в Одессе находятся пара артиллерийских катеров, буксир и еще что-то из этой серии.Некоторые заявляют о вероятном варианте с наземными пусковыми установками, однако у Великобритании их нет, придется брать из наличия стран НАТО, а это дополнительное время на согласование, замену комплексов на другие, способные выполнять такие же функции и т.д. Имеется еще Румыния, которая должна получить наземные установки ПКР Harpoon и могла бы их передать Украине, но только после 2024 года. Самый реальный вариант - это США, у которых имеются наземные установки, и если Лондон уже решил этот вопрос с Вашингтоном, то ПКР будут переданы Украине уже скоро.И еще одна проблема - РЛС целеуказания, без которых ПКР применять невозможно. И тут мы переходим к тому, что для применения противокорабельных ракет нужны подготовленные расчеты, то же самое с операторами РЛС. У Украины обученных военнослужащих нет, а обучение займет довольно длительное время.В общем, решение поставить ПКР не говорит о том, что уже завтра эти ракеты будут в Одессе. Вероятней всего поставки рассчитаны на перспективу, в Лондоне надеются, что успеют передать ракеты и обучить расчеты до того, как российские войска захватят оставшиеся порты. Судя по последним заявлениям, Великобритания планирует воевать руками украинцев против России, как минимум, пару лет.источник