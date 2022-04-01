В«АкадемияВ» наёмников: Мариупольский котёл скрывает американские тайны

Интернет-ресурс «War Gonzo» сообщил, что в «Азовстали» вместе с неонацистами полка «Азов» * в числе иностранных наёмников находятся 37 афганцев. «Это стало известно донбасским разведчикам после очередного радиоперехвата еще несколько дней назад», — пишет телеграмм-канал @wargonzo. Теперь же сбежавшие от талибов** вояки вышли на связь и запросили коридор для эвакуации из промзоны в Мариуполе.По информации «WarGonzo», «речь идет о тех спецназовцах, которые ранее работали на проамериканское правительство Гани. После вывода войск НАТО и победы „Талибана“ их эвакуировали в США, где они и поступили на службу в ЧВК „Академия“ (в прошлом „Blackwater“). Они — как раз из числа тех военных, обучением и подготовкой которых американцы активно занимались в Афганистане».О том, что еще до начала спецоперации печально известная ЧВК «Академия» получила от правительства США беспрецедентные в истории «диких гусей» $10 млрд в рамках многолетнего плана по поставкам наёмников на Украину, говорилось еще до 24 февраля в расследовании журнала «Time». Отдельно заметим, это издание невозможно заподозрить в симпатии к России и публикацию можно отнести к рубрике «живут же люди».Эрик Принс, основатель частной военной компании США «Blackwater», переименованной в ходе ребрендинга в «Академию», занимался созданием в «незалежной» самой настоящей частной армии через партнерство с другими ЧВК и главным украинским разведывательным управлением, контролируемым ЦРУ. И, как отметил западный военный эксперт Манлио Динуччи на страницах «Global Research», американские вербовщики «диких гусей» активно сотрудничали с рекрутами из тех стран Азии, где идет бесконечная гражданская война.Так что появление информации об афганцах у нациков, попавших в Мариупольский котел, для многих западных экспертов не является чем-то новым. Знающие наблюдатели даже используют другое название полка «Aj-Azov».Короче, нет ничего удивительного в том, что спецназ проамериканской марионетки Ашрафа Гани влили в «Азов» и это логично укладывается в англосаксонскую практику утилизации ненужных своих «сукиных сынов». В этой связи можно вспомнить статью трёхлетней давности в газете «Washington Post», в которой чёрным по белому написано, что от этих «союзников» нужно избавляться, но без имиджевых потерь.«В сокровищнице конфиденциальных правительственных интервью, полученных „Washington Post“, официальные лица США и НАТО описали свои усилия по созданию афганских прокси-сил, как долгосрочное бедствие. Большинство из них (респондентов — ред.) требовали, чтобы их откровения остались тайными. Они характеризовали афганские силы безопасности как некомпетентные, немотивированные, плохо обучаемые и коррумпированные».Томас Джонсон, офицер Пентагона, который служил советником по борьбе с повстанцами в провинции Кандагар, прямо сказал, что простые афганцы рассматривают спецназ как хищных бандитов, называя их «самой ненавистной организацией» в стране.Еще один неназванный норвежский чиновник поделился своими наблюдениями о «боевой элите» Афгана, как о бандитах в обмундировании, прошедших спецподготовку у лучших инструкторов США, но занимающихся наркоторговлей, насилием и вымогательствами. Такую формулировку, кстати, давали и нацбатам на Украине.Виктор Главиано, работавший с афганским спецназом в качестве военного советника США с 2007 по 2008 год, назвал солдат ворами и дураками, которые крали оружие, боеприпасы и оборудование, поставляемые Пентагоном, для последующей перепродажи на сторону. «Мы получили [афганские силы], которых мы заслуживаем», — признался Дуглас Лют, генерал-лейтенант армии, который курировал афганский кейс при президентах Буше и Обаме.Однако на публику янки говорили совсем другие речи, дескать, обученный Соединенными Штатами и оснащенный самым современным оборудованием, афганский спецназ является передовым отрядом против талибов.Если покопаться в заокеанской прессе (до позорного драпа янки из Афгана), можно прочесть: «Афганский спецназ, вооруженный очками ночного видения, винтовками американского производства и другой современной боевой техникой, ошеломил талибов, когда они впервые появились в 2008 году».Вот еще одна цитата: «Американские инструкторы приветствовали их (спецназ Ашрафа Гани —) как силу, с которой нужно считаться, которая в конечном итоге поможет афганскому правительству искоренить талибов».«Силы специальных операций в Афганистане уникально созданы по нашему собственному образу и подобию», — заявил, например, аналитик RAND Corporation Тодд Хельмус. По его словам: «Они очень хороши. Они очень хорошо обучены. Они умеют стрелять (неужели!), двигаться (супер!) и общаться (ну, вообще!)».«Эти храбрые солдаты никогда не проигрывали сражений. И они никогда этого не сделают», — заявил экс-командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон в 2017 году, в том же году, когда элитное подразделение попало в заголовки газет за свою роль в убийстве Абдула Хасиба, главы группировки «Исламское государство» ***. Правда, задача ССО Афганистана в той нашумевшей операции, по слухам, заключалась в «стоянии в оцеплении».Но, как только янки начали драпать из Афгана, выяснилась совсем другая картина. Французский телеканал «France 24» сообщил, что «отряд из примерно двух десятков спецназовцев, посланный для усиления ослабевающей местной обороны, был разгромлен талибами в северной провинции Фарьяб. Кадры, размещенные в интернете, показали, что их казнили после капитуляции. Среди убитых был майор Сохраб Азими, восходящая звезда афганской армии».Был грандиозный скандал, вызванный тем, что американские военнослужащие, координирующие действия афганских ССО и спецназа, оказались неспособными к организации сопротивления и проявили себя как некомпетентные штабисты.Чтобы как-то замять эту позорную ситуацию, жестко критикуемую генералом в отставке Захиром Азими, отцом восходящей звезды афганской армии, янки вывезли остатки спецназа и ССО в США и передали их на попечение Эрика Принса, а тот, судя по информации из Мариуполя, отправил их туда, откуда не возвращаются. Ведь для американцев остатки элитных войск Ашрафа Гани являются одним из напоминаний самого известного звёздно-полосатого зашквара XXI века.Тем не менее, спецназовцы Гани тупо не ведутся на громкие слова американских кураторов о «долге перед Родиной», о том, что «они лучше всех» и о всякой другой пропагандистской чепухе, на которую падки украинские нацики. Сколько бы янки ни клялись в дружбе, похлопывая по плечу, афганские вояки так и не стали американскими прокси-силами, чего не скажешь о наивных громадянах, верящих в сказки профессиональных медийщиков «арестовичей».Очень похоже на то, что наемников из Страны пуштунов топ-менеджеры «Академии» просто надурили, т.е. пообещали большие деньги и безопасную работу на Украине.Александр Ситников* Изображения шевронов батальона (полка) «Азов» признано в России экстремистским решением суда от 30.11.2015 и внесено в Федеральный список экстремистских материалов (п. 3269).** Движение «Талибан» признано террористической организацией решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года. Его деятельность на территории России запрещена.*** «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 признано террористическим формированием. Его деятельность на территории России запрещена.