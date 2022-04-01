Украинка устроила истерику в TikTok из-за наглости и жадности сограждан в Польше

«Я подумала, что это стеб, или боты, или провокация. Слушайте, мой директ завален вопросами рекомендовать, что делать дальше. Мол, мы получили в Польше помощь – как нам поехать в Германию? И так далее. Либо завуалированно: мы, типа, оформились, но еще не получили. Это же одно и то же», - возмутилась украинка.

«Люди добрые, у меня один для вас ответ. Пойдите в органы власти в Польше, склонив голову, и скажите: "Простите грешного, нечаянно оформил помощь, хочу ее отдать и после этого поехать в 18-ю страну". Люди, что же вы делаете? Вы же позорите сам феномен украинского беженца! Если это правда, то от нас же люди во всем мире отвернутся!» - обратилась украинка к соотечественникам.

Приехавшие в Польшу украинцы массово пытаются оформить статус беженца и получать пособия в нескольких странах ЕС. Такое поведение возмущает даже их сограждан.Польша стала одним из главных направлений миграции украинцев после Евромайдана. Поток мигрантов вырос после начала спецоперации РФ в Донбассе: многие жители Украины решили воспользоваться ситуацией для бесплатных путешествий по Европе с получением пособий. Живущая в Польше блогер Виктория в своем TikTok призналась, что долго не верила в поездки «беженцев» по разным странам, а также получение данного статуса украинцами, давно живущими в ЕС.Женщина показала примеры сообщений от сограждан, приехавших в Польшу. Украинцы интересуются, можно ли оформиться беженцами в Польше и одновременно других странах ЕС (чаще всего упоминается Германия), чтобы получать несколько пособий. Также выходцы с Украины признаются, что не хотят оставаться в Польше и стремятся в более западные страны за лучшей жизнью. Виктория считает, что подобное поведение может дискредитировать и перечеркнуть само понятие украинского беженца в ЕС.Украинские блогеры утверждают, что простые европейцы уже устали от наглости и бесчинств наводнивших ЕС украинцев. Однако политики стран сообщества продолжают демонстрировать солидарность с Киевом. В Сети считают, что это может прекратиться, если граждане государств Евросоюза начнут выражать недовольство более открыто и угрожать политическими последствиями деятелям, открывшим двери в Европу так называемым беженцам, многие из которых чрезвычайно далеки от этого статуса и банально пользуются ситуацией.Григорий Егоро